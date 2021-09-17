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Общество
17 сентября 2021, 09:46

Из Екатеринбурга возобновились рейсы в Шарм-Эль-Шейх

первый рейс в Шарм-Эль-Шейх

На борту египетской авиакомпании Air Cairo в отпуск отправились 174 человека. Фото: скрин поста в Instagram

Накануне вечером из екатеринбургского аэропорта Кольцово вылетел самолёт в Шарм-Эль-Шейх. Это первый за шесть лет рейс между уральской столицей и курортами Египта.

Как сообщили в пресс-службе Кольцово, на борту египетской авиакомпании Air Cairo в отпуск отправились 174 человека. Этот перевозчик впервые выполнил рейс из Екатеринбурга.

В дальнейшем самолёты этой авиакомпании будут летать по этому направлению по четвергам в 22:30. Из Шарм-Эль-Шейха рейсы также запланированы на четверг, на 12:10.

Кроме того, из расписания Кольцово следует, что с 8 октября полёты в Шарм-Эль-Шейх начнёт выполнять российская авиакомпания - RedWings. Она же с 7 октября должна запустить также рейсы в Хургаду.

Как сообщала ранее "Областная газета", в августе Росавиация выдала сразу нескольким авиакомпаниям допуски на осуществление рейсов к курортам Красного моря из Екатеринбурга, но окончательное решение о запуске этих рейсов тогда ещё не было принято.

Областная газета Свердловской области

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