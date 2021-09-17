Правительство РФ опубликовало календарь выходных дней на 2022 год

Календарь выходных дней на 2022 год. Фото: Правительство РФ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней. Опубликован календарь на 2022 год.

Так, новогодние праздники будут длиться 10 дней (с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года), а майские - будут раздельными (с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая). В связи с празднованием Дня защитника Отечества в следующем году будет только один выходной - 23 февраля (среда). По случаю 8 Марта будет три выходных дня, при этом 5 марта перед этим будет рабочей субботой.

"В новом году 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на вторник, 3 мая, и вторник, 10 мая, соответственно. Кроме того, нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 6 по 8 марта (с воскресенья по вторник)", - говорится в пояснительной записке к постановлению кабмина.

Россиян ждут шесть сокращённых недель: в феврале, марте, мае (две сокращённые недели по три дня), июне (праздничными будут дни с субботы по понедельник - с 11 по 13 июня) и в ноябре (заплнирован отдых с пятницы по воскресенье - с 4 по 6 ноября).

Напомним, что в этом году 31 декабря (пятница) будет нерабочим за счёт переноса выходного дня с 3 января 2021 года.