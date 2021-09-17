Владимир Путин предложил выплатить блокадникам Ленинграда по 50 тысяч рублей

Владимир Путин выступил с инициативой по поддержке блокадников и награждённых за оборону Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой по поддержке блокадников и награждённых за оборону Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Он предложил выплатить им по 50 тысяч рублей.

С таким поручением глава государства выступил в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Прошу Вас вместе с федеральными ведомствами уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди смогли получить её своевременно, без волокиты и лишних бумаг.", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что поддержка блокадников является свящённым нравственным долгом всех россиян.

Чуть позже соответствующий указ появился на сайте Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля.

Напомним, 22 августа, Владимир Путин предложил назначить пенсионерам единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, а уже 24 августа соответствующий указ был подписан. Тогда же глава государства выступил с инициативой организовать единовременные выплаты военнослужащим в размере 15 тыс. рублей, которые получат также сотрудники силовых структур и курсанты.