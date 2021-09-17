Владимир Путин предложил выплатить блокадникам Ленинграда по 50 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой по поддержке блокадников и награждённых за оборону Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Он предложил выплатить им по 50 тысяч рублей.
С таким поручением глава государства выступил в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
"Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Прошу Вас вместе с федеральными ведомствами уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди смогли получить её своевременно, без волокиты и лишних бумаг.", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.
Российский лидер отметил, что поддержка блокадников является свящённым нравственным долгом всех россиян.
Чуть позже соответствующий указ появился на сайте Кремля.
Напомним, 22 августа, Владимир Путин предложил назначить пенсионерам единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, а уже 24 августа соответствующий указ был подписан. Тогда же глава государства выступил с инициативой организовать единовременные выплаты военнослужащим в размере 15 тыс. рублей, которые получат также сотрудники силовых структур и курсанты.