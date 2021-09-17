Эксперты Центра общественного наблюдения рассказали о выявленных нарушениях на выборах в Свердловской области

Татьяна Мерзлякова проверяет сообщение о нарушении на выборах. Фото: Алексей Кунилов

В первый день голосования в Свердловской области поступают сообщения о нарушениях на выборах. По всем сигналам проводятся проверки.

Сегодня утром сопредседатель Центра общественного наблюдения (ЦОН), свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова выехала с рабочей группой по одному из адресов, на котором якобы имели место нарушения. По сообщениям очевидцев, возле избирательных участков №№1411 и 1412, расположенных в гимназии на ул. Мира, 46 были расклеены листовки, агитирующие в пользу одного из кандидатов.

Представители ЦОН прибыли по указанному адресу, осмотрели прилегающую территорию, однако никаких агитматериалов в пределах 50 метров от места голосования не обнаружили. На самом участке свердловский омбудсмен пообщалась с наблюдателями от Общественной палаты и двух политических партий, которые сообщили, что также не выявили никаких нарушений.

Однако участковый сотрудник полиции сообщил, что листовки о которых идёт речь, размещены на столбах через дорогу от гимназии. Представители ЦОН осмотрели указанный участок и на самом деле обнаружили там агитационные плакаты. По словам Татьяны Мерзляковой, из-за дальности расположения листовок от участков, формально это нарушением не является.

«Я как сопредседатель ЦОН хочу обратиться к нашим штабам, чтобы по итогам выборов они провели субботник, потому что столбы на самом деле обклеены агитационными материалами, надо прибраться», - сказала омбудсмен.

Добавим, что в течении дня сообщения о нарушениях поступали с разных участков Екатеринбурга и области. Так, в Центре общественного наблюдения (ЦОН) прокомментировали ситуацию на участке №1356 в Железнодорожном районе Екатеринбурга, где задержали двоих молодых людей, подозреваемых в подкупе избирателей. Они якобы предлагали 500 рублей за голос в пользу одного из кандидатов.

«В Свердловской области очень высокая конкуренция. У нас разыгрывается более 600 мандатов на этих выборах. Подобные акции являются очень серьёзными проступками. Хотелось бы обратить внимание граждан, которые приходят на выборы, что такое недопустимо. Нужно обязательно проявить бдительность, сообщить либо в ЦОН, либо в правоохранительные органы, потому что подобные вещи являются серьёзными административными и даже уголовными преступлениями», - пояснил эксперт ЦОН Александр Емельянов.

Также о факте возможного подвоза избирателей сообщил член УИК №1257 с правом совещательного голоса. По его словам, на участок приехала группа избирателей на фургоне с чёрными военными номерами. Случай был единичный, после голосования избиратели уехали. Член комиссии отметил, что единичный случай не является нарушением закона.

«Чтобы совместное участие избирателей в голосовании можно было расценивать именно, как подвоз избирателей, такое мероприятие должно быть связано с участием в голосовании за конкретного кандидата или партию. В противном случае организованное или совместное прибытие избирателей на участок не может расцениваться как нарушение. Более того, зачастую коллеги с одной организации или места службы, при предоставлении такой возможности работодателем, могут совместно прибыть на избирательный участок. Закон не рассматривает такие случаи, как нарушение», - прокомментировали в ЦОН.

Ещё одно сообщение о возможном нарушении поступило из Нижнего Тагила. В сети Интернет появилась информация, что 9:39 в УИК 2152 по ул. Басова, 8 один из избирателей вместо четырёх полученных им бюллетеней, опустил в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) всего три, а четвёртый забрал с собой. Замечание избирателю сделали, но он не обратил на него внимания.

Эксперты ЦОН пояснили что у избирателя нет прав присваивать себе избирательный бюллетень – он должен обязательно опустить его в ящик для голосования или КОИБ. В ситуации на УИК №2152 в обязанность наблюдателей и членов комиссии входило доведение информации о нарушении до председателя УИК или его заместителя, которые должны были указать на нарушение закона, дать разъяснение избирателю, а при необходимости привлечь для пресечения нарушения сотрудника полиции.

Специалисты центра связались с УИК №2152 и обратили внимание на предусмотренный порядок реагирования на такие нарушения, чтобы не допускать их впредь.

Также в Интернете появилась информация, что в Екатеринбурге на участке №2277 группа избирателей голосовала вне кабинок для голосования - на столах и на подоконнике. Эксперты ЦОН пояснили, что, согласно требований п.2 ст.61 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на УИК №2277 имеются специально оборудованные места для тайного голосования.

Также в социальных сетях появилась информация о возможном подкупе избирателей в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом сообщил один и кандидатов, выдвинутых в Законодательное собрание по Верх-Исетскому округу.

По словам Татьяны Мерзляковой, в ЦОН такая информация ещё не поступала. Но по данному факту также будет проведена проверка: представители Центра общественного наблюдения обязательно съездят на участки относящиеся к округу.

Всего на данный момент по линии Центра общественного наблюдения поступило 26 заявлений о возможных нарушениях.

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