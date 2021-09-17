В районе дороги Гари - Таборы появится турбаза с лодочной станцией и домиками

Для туристов на берегу реки построят девять домиков для отдыха, ангар на 20 лодок, благоустроят набережную с причалом и организуют автомобильную парковку. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области завершили разработку концепции туристической инфраструктуры в районе дороги Гари - Таборы. Турбаза с лодочной станцией и комфортабельными домиками появится прямо на берегу реки Сосьвы.

Для туристов на берегу реки построят девять домиков для отдыха, в которых смогут одновременно отдыхать 44 человека, и ангар на 20 лодок, благоустроят набережную с причалом и организуют автомобильную парковку.

"Концепция туристической базы представляет собой комплекс из быстровозводимых модульных зданий с панорамным остеклением, тёплыми полами и санузлами. Планируется построить семь небольших домов на два-четыре человека, два просторных семейных дома на шесть человек, и отдельно баню", - сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Строительство туристической инфраструктуры будет финансироваться за счёт регионального и муниципального бюджетов, а также частными инвесторами. Новый объект не только повысит туристическую привлекательность муниципалитета, но и создаст новые рабочие места.

Напомним, 14 сентября свердловские власти объявили о начале реконструкции дороги Гари - Таборы. Реконструкцию дороги планируют завершить уже к 1 сентября 2022 года.