Экстремальный год Верхней Салды

Глава Верхнесалдинского ГО Константин Носков (в центре) вместе с областным министром общественной безопасности Александром Кудрявцевым (справа) обсудили с фермером Олегом Петуховым последствия подтопления Фото: Ольга Шапкина

Есть в Верхней Салде традиция: встречать Новый год с новым мэром. Не каждый раз такое случается, но частенько. В конце декабря 2020 года главой городского округа был избран Константин НОСКОВ. Бывший начальник цеха корпорации «ВСМПО-Ависма» знал, что работу себе выбрал неспокойную, но даже предположить не мог, что она окажется настолько экстремальной. Очередная волна COVID-19, введение режима ЧС после ливней… Как преодолела Верхняя Салда трудности этого года, и не растерял ли оптимизма её мэр, «Облгазета» узнала из первых рук.

– Константин Николаевич, главным потрясением этого года для салдинцев стало подтопление городских улиц и садовых участков после проливных июльских дождей. Все ли пострадавшие получили помощь?

– В границу зоны подтопления попали 191 жилой дом и 212 садовых участков. Жители, имеющие документы, подтверждающие право собственности, начали получать компенсационные выплаты уже через неделю после происшествия. Для остальных оформление затянулось на полтора месяца, но и в этом случае мы постарались максимально соблюсти интересы горожан. В 28 домовладениях при визуальном осмотре обнаружено загрязнение почвы. На участках мы улучшили землю путём завоза торфа с Басьяновского торфопредприятия. Самым продолжительным оказался процесс предоставления помощи в связи с восстановлением строений. Была проведена оценка фактического состояния несущих конструкций и фундаментов 84 жилых домов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.

– Сколько средств было выделено, чтобы помочь людям?

– 15 млн рублей составили компенсации за утрату имущества, ещё 5 млн – за потерю урожая. Корпорация «ВСМПО-Ависма» направила на материальную помощь жителям 15 млн рублей. Дополнительно из резервного фонда правительства Свердловской области выделено 59,5 млн рублей на восстановление дорог на территории, пострадавшей от ЧС.

– Как оцениваете действия служб при ликвидации ЧС?

– Считаю, что все отработали слаженно. У нас, к счастью, нет большого опыта в ликвидации ЧС, поэтому очень помогло личное участие министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева. Выше всяких похвал и работа салдинских волонтёров. Для них это были не единичные акции, а постоянная напряжённая работа. Большой вклад в ликвидацию ЧС внесла компания «ВСМПО-Ависма».

– Давайте поподробнее поговорим о вкладе производственников. В начале этого года компанию «ВСМПО-Ависма» возглавил Дмитрий Осипов. Жителей наверняка беспокоило, какой курс выберет новая дирекция во взаимоотношениях с городом.

– Сегодня салдинцы уже видят реальные результаты работы компании и нового руководителя.

В этом году завод взялся за ремонт социальных объектов – Зала борьбы, ДК имени Агаркова, кинотеатра «Кедр». Новую жизнь обрели парки Базанова и Гагарина. Город на глазах становится чище благодаря серьёзной материальной поддержке компании.

В июле на выставке «ИННОПРОМ» было подписано трёхстороннее соглашение между областным правительством, нашим муниципалитетом и руководством «ВСМПО-Ависма». Запланированы серьёзные инвестиции в ЖКХ, образование и медицину.

В день города произошло ещё одно радостное и важное для нас событие. В ЖК «Солнечный», построенном предприятием, 10 квартир выделено для педагогов и врачей.

– Давайте продолжим список хороших новостей. Теперь уже от мэрии.

– Наши одиннадцатиклассники показали нынче высокие результаты на ЕГЭ. Двое ребят получили 100 баллов по информатике и один – по географии, 14 выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении». Надеемся, в наступившем учебном году результаты будут не хуже, ведь 1 сентября состоялось открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленности в школе №17. Это уже третья «точка роста» в Верхней Салде.

Занимаемся городским хозяйством. Обновили дорогу в микрорайоне совхоза. В этом году начинаем строительство воздушных линий уличного освещения в квартале «Е». Там будут установлены 204 опоры.

Продолжили работу по переселению граждан из аварийных домов, предоставили сертификаты на приобретение жилья по программе «Молодая семья». В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной среды» завершилось обновление Комсомольского сквера.

– У глав муниципалитетов одинаковые полномочия, но почерк ведения дел разный. Признайтесь, в чём состоит самобытность мэра Константина Носкова?

– Для меня в приоритете не автомобилисты, а пешеходы. Хочется сделать всё так, чтобы мама с коляской или пенсионер, выйдя из дома, чувствовали себя комфортно не только в благоустроенном парке, но и на пути к нему. Чтобы шли по ровным тротуарам, уютным дворам, вдоль аккуратных газонов. Это очень нужные жителям локации. На них сосредоточим наши усилия в первую очередь.

– Что планируете на ближайшее будущее?

– Подход фундаментальный, в его основе – то, что сделает комфортным жизнь людей. Это тепло: обновление сетей коммунальной сферы; медицина: реконструкция ЦГБ, доступность медицинской помощи; безопасность: реализация программы «Безопасный город».

– Что оказалось для вас самым трудным в новой должности?

– Публичность. К ней ещё только привыкаю. Например, мне легче выехать на место событий одному и принять решение, чем появиться там в обществе представителей прессы. Считаю, что обязан сначала ознакомиться с проблемой, обдумать дальнейшие действия, а потом что-то обещать. Пусть земляки не обижаются – глава не зазнался, просто сознаёт свою ответственность.

Досье «ОГ» Константин НОСКОВ родился в 1975 году в Верхней Салде. Здесь же окончил школу №14 и авиаметаллургический техникум. После службы в армии устроился на завод «ВСПМО-Ависма» плавильщиком и поступил в Уральский государственный технический университет – УПИ. Получив высшее образование в 2001 году, сделал производственную карьеру. С предприятия ушёл с должности начальника плавильно-литейного цеха. Женат, имеет четверых детей. Увлекается лёгкой атлетикой. Отличительной чертой своего характера считает оптимизм.

На восстановление дорог после ЧС область выделила Верхней Салде почти 60 млн рублей Фото: Ольга Шапкина