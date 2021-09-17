Темы дня

Общество
17 сентября 2021, 18:34

Владимир Путин дистанционно проголосовал на выборах

Владимир Путин

Президент голосует в таком формате впервые. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин в онлайн-формате проголосовал на выборах депутатов в Госдуму. Глава государства голосует в таком формате впервые.

"Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина, я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Видеозапись, где глава государства подходит к компьютеру и делает свой выбор, опубликовано в Telegram-канале RIA_Kremlinpool. Президент голосует в таком формате впервые.

Ранее в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Голосование на выборах депутатов Государственной Думы очень важно для всех нас. Мы, граждане России, в эти дни определяем, какой будет наша жизнь, наша страна, наше будущее" – сказал председатель Правительства.

Напомним, 14 сентября стало известно, что российский лидер переходит на самоизоляцию в связи с выявлением в его окружении случаев заболевания коронавирусом. Из-за необходимости находится на временном карантине, Владимир Путин принимал участие в саммитах ШОС и ОДКБ по видеосвязи. В связи с этим глава государства также зарегистрировался для голосования онлайн.

Сюжет

Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.09.2021, 20:01 / Политика
Лидеры ШОС одобрили вступление Ирана в организацию
17.09.2021, 19:29 / Общество
Михаил Мурашко заявил, что первую прививку от ковида поставили уже 47,5 миллиона россиян
17.09.2021, 19:09 / Общество
По России явка на выборах в Госдуму к 16:00 по мск составила 9,16%
17.09.2021, 18:42 / Общество
МЧС предупреждает свердловчан о сильном ветре 18 сентября
17.09.2021, 18:34 / Общество
Владимир Путин дистанционно проголосовал на выборах