По России явка на выборах в Госдуму к 16:00 по мск составила 9,16%

Те, кто проголосовал дистанционно, при подсчёте не учитывались. Фото: Алексей Кунилов.

Явка на выборах в Государственную думу РФ к 16:00 по московскому времени составила 9,16% по всей стране. Те, кто проголосовал дистанционно, при подсчёте не учитывались.

Соответствующая информация появилась в telegram-канале ЦИК РФ.

Фото: Telegram-канал Центральной избирательной комиссии РФ

Как уточнила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, правом проголосовать досрочно воспользовались 260 тыс. человек.

"У нас 29 августа началось досрочное голосование для отдельных групп избирателей по выборам в Госдуму. Таким правом по состоянию на вчерашний день у нас воспользовалось около 225 тыс. избирателей. Оно у нас проводится в 36 регионах. Ещё около 34 тыс. человек досрочно проголосовало в 46 странах ", - передаёт её слова ТАСС.

Ранее "Областная газета" сообщала, что на 15:00 17 сентября на Среднем Урале проголосовало 13,45% от общего количества избирателей.