По России явка на выборах в Госдуму к 16:00 по мск составила 9,16%

Явка на выборах в Государственную думу РФ к 16:00 по московскому времени составила 9,16% по всей стране. Те, кто проголосовал дистанционно, при подсчёте не учитывались.
Соответствующая информация появилась в telegram-канале ЦИК РФ.
Как уточнила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, правом проголосовать досрочно воспользовались 260 тыс. человек.
"У нас 29 августа началось досрочное голосование для отдельных групп избирателей по выборам в Госдуму. Таким правом по состоянию на вчерашний день у нас воспользовалось около 225 тыс. избирателей. Оно у нас проводится в 36 регионах. Ещё около 34 тыс. человек досрочно проголосовало в 46 странах ", - передаёт её слова ТАСС.
Ранее "Областная газета" сообщала, что на 15:00 17 сентября на Среднем Урале проголосовало 13,45% от общего количества избирателей.
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Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.