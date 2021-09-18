Первый день выборов, экология как инструмент политики и история нового голкипера «Автомобилиста» – лучшее в номере за 18 сентября

Доброй утро, дорогие читатели! В свежем выпуске «Областной газеты» вас ждёт:

Репортаж. Вчера в России начались выборы депутатов Государственной думы, законодательных органов власти субъектов РФ и местных дум. Журналисты «ОГ» побывали на избирательных участках Екатеринбурга и узнали, как прошёл первый день голосования на Среднем Урале.

Интервью. В преддверии Дня работников леса (19 сентября) журналист «Облгазеты» поговорил с ректором Уральского государственного лесотехнического университета Евгением Платоновым. Он рассказал, почему значение роли лесов в формировании климата на Земле отчасти переоценено и как за заботой о природе могут скрываться экономические интересы зарубежных государств.

История. В межсезонье хоккейный клуб «Автомобилист» пополнил голкипер Дмитрий ШИКИН. Чемпион мира среди молодёжных команд 2011 года долгое время играл в «Сочи», затем на сезон перешёл в «Куньлунь», откуда его забрал «Автомобилист», где он был признан лучшим игроком команды. Об истории нового голкипера читайте в материале «ОГ».

И напоследок предлагаем прочитать про богатый урожай винограда в Свердловской области. Эту южную культуру всё активнее внедряют наши садоводы. Помогает и погода: уже второй год подряд нас балует жаркое лето, которое просто необходимо для хорошего урожая винной ягоды.

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