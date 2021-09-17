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Общество
17 сентября 2021, 21:56

Слухи о переломе ноги у губернатора Свердловской области прокомментировали в департаменте информполитики

Резиденция губернатора

Пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина сообщила, что глава Среднего Урала работает в соответствии с графиком. Фото: Галина Соловьёва.

После появления в интернете слухов о подозрении на перелом ноги губернатора Свердловской области департамент информполитики региона дал по этому поводу свой комментарий.

СМИ заметили, что глава региона Евгений Куйвашев в пятницу не принял участие в голосовании и связали это со слухами о серьёзной травме ноги. Позже в СМИ появилась информация, что нога не сломана, а вывихнута. Никаких официальных подтверждений на этот счёт пока нет.

Пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина сообщила корреспонденту "Областной газеты", что глава Среднего Урала работает в резиденции в соответствии с графиком. Сказать, есть ли у губернатора травма или нет, она отказалась.

Отметим, что на последних фотографиях, разосланных с релизом департамента информполитики Свердловской области, которые были сделаны во время визита губернатора в Территориальный центр медицины катастроф, признаки какой-либо травмы отсутствуют.

Все СМИ внимательно следят за тем, когда Евгений Куйвашев прибудет на избирательный участок для голосования. Напомним, что нынешние выборы проходят три дня. В субботу и воскресение голосование продолжается.  

Областная газета Свердловской области

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