Игорь Баринов обсудил с властями региона вопросы подготовки к переписи населения

Игорь Баринов уже не первый раз посещает Свердловскую область. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области продолжается подготовка к переписи населения. Накануне губернатор региона провёл рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

Они обсудили реализацию национальной политики на Среднем Урале, а также поговорили о том, как регион готовится к Всероссийской переписи населения.

"Свердловская область — многонациональный регион, и наша задача — обеспечить здесь равные возможности для всех народов, сохранять традиции и обычаи, культуру людей, живущих по соседству в мире и согласии. Представители множества национально-культурных объединений и религиозных организаций — самые активные участники жизни региона", - отметил глава Свердловской области.

Как сказал Игорь Баринов, одна из важнейших задач - организация и проведение Всероссийской переписи населения, которая покажет в том числе и национальный состав региона и страны в целом.

Напомним,руководитель Федерального агентства по делам национальностей уже встречался с главой региона в декабре прошлого года. Тогда они обсуждали, как реализуется национальная политика в регионе.

Основной этап переписи пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В Свердловской области принять участие в ней дистанционно смогут около 2,5 миллиона человек - это те, у кого есть подтверждённый профиль на госуслугах. Всего на портале зарегистрированы 3,6 миллиона свердловчан.