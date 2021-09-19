Екатеринбурженка на выборах узнала, что в её квартире прописана незнакомка

Фото: Павел Ворожцов

Инцидент произошёл на УИК №1255 в Екатеринбурге. Юристы Центра общественного наблюдения обратились в избирательную комиссию, чтобы прояснить ситуацию.

Екатеринбурженка узнала, что в её квартире прописана незнакомая пенсионерка, при получении бюллетеня. Мало того, сожительница уже проголосовала на участке 17 сентября. На участке подтвердили, что ситуация такая была.

"Избирателю объяснили, что списки избирателей формируются по данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, органов ЗАГС, военных комиссариатов и ГУФСИН России по Свердловской области. Проведена сверка: расхождений с данными системы МВД не обнаружено. Избирательная комиссия при составлении списка действовала корректно, строго по утверждённому порядку", - ответили в областном Центре общественного наблюдения на запрос "ОГ".

Добавим, что голосование сегодня продолжается. Избирательные участки открыты до 20:00. После их закрытия начнётся подсчёт голосов.