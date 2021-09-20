В Свердловской области сохранились уникальные виадуки

Вот так выглядит виадук между посёлками Пудлинговый и Сарана. Он начал строиться в 1915 году Фото: Павел Ворожцов

В Красноуфимском районе есть необычные мосты, которым больше 100 лет. Глядя на них, возникает ощущение, что ты находишься не на Урале, а где-нибудь в Италии… Долгое время информация об этих мостах была засекречена ввиду их особой важности. А сегодня это едва ли не самые популярные туристические объекты в регионе. Правда, под круглосуточной охраной.

Руками военнопленных

Красноуфимские мосты или, как правильно говорить, виадуки, – гордость района. Всего их четыре – у посёлков Рябиновка, Пудлинговый, Чёрная Речка и в урочище Долгий мост (между посёлками Пудлинговый и Сарана). Все были построены в период с 1915 по 1919 год, по ним проходили железнодорожные пути. Сделаны виадуки из железобетона и кирпича, с большими арочными пролётами. Высота конструкций достигает 20 метров, протяжённость – от 300 до 430 метров.

– Виадуки строили там, где сделать высокую дорожную насыпь было невозможно и экономически невыгодно, – рассказывает архитектор администрации Красноуфимского района Виталий Колосов. - Рельеф нашей территории не совсем удобный для строительства – много рек, холмов, оврагов. И когда в начале XX века приступили к прокладке железной дороги Казань – Екатеринбург, инженеры того времени приняли единственно правильное решение – по этому району строить именно виадуки.

Интересно, что Первая мировая война отнюдь не помешала строительству. Наоборот – налаженная по железной дороге поставка товаров и сырья оказалась для страны в приоритете. На работы вышли не только уральские мужики, но и военнопленные – венгры, немцы, австрийцы… Техники не хватало, и большинство конструкций виадуков пришлось делать вручную и устанавливать с помощью конной тяги.

Осторожно, запретная зона!

Поскольку виадуки считались стратегически важными транспортными артериями, данные о них изначально были засекречены, говорит старший научный сотрудник отдела истории Красноуфимского краеведческого музея Любовь Алексейчик. И только с недавнего времени музейным работникам и краеведам разрешили заглянуть в архивы.

– В 1960-е годы железнодорожное движение по виадуку у посёлка Чёрная Речка было законсервировано, а в 2008 году – на виадуке у посёлка Рябиновка. Вероятно, это было связано с появлением других, более современных транспортных путей и сильным износе самих виадуков. А информация о путепроводах потихоньку стала открываться миру.

Два вековых виадука – у посёлка Пудлинговый и в урочище Долгий мост – до сих пор действующие. Чтобы уменьшить на них нагрузку, в 2010–2014 годах параллельно с ними (буквально в нескольких метрах) были построены новые мосты – узкие, ровные, на бетонных опорах. На фоне новоделов очарование старых, арочных виадуков особенно сильно. Местные жители называют их памятниками инженерной мысли.

Кстати, эти виадуки тщательно охраняются. Подойти к ним близко и сфотографировать нереально – территория обнесена колючей проволокой. А если вы всё-таки рискнёте проникнуть в запретную зону и начнёте вести себя подозрительно, могут и подстрелить.

– Это до сих пор стратегически важные железнодорожные объекты, – объясняет глава МО «Красноуфимский округ» Олег Ряписов. – Безопасность на них контролирует федеральная структура – вневедомственная охрана железнодорожного транспорта. Надзор жёсткий – круглосуточные посты, служебные собаки, вооружённые сотрудники. Всем, кто приезжает посмотреть на виадуки, мы всегда советуем соблюдать правила поведения.

Их нужно сохранить

Между тем вековые мосты в Красноуфимском районе чрезвычайно популярны у туристов. Ежегодно их посещает несколько сотен человек из разных уголков Свердловской области, Пермского края, Башкирии. Более того, виадуки официально включены в маршруты туров выходного дня по нашему региону. Но объектами культурного наследия путепроводы, к сожалению, не являются. По данным администрации Красноуфимского района, они пока не внесены в соответствующий реестр, хотя работа в этом направлении ведётся.

Весной этого года Красноуфимский краеведческий музей посетил Геннадий Алексеев, московский специалист департамента ОАО «РЖД» по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти. Музейные работники попросили его ходатайствовать перед вышестоящим руководством РЖД о сохранении виадуков в районе как архитектурных памятников мостостроения начала XX века.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Справа – вековой виадук, а слева – новый мост Фото: Павел Ворожцов