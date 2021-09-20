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20 сентября 2021, 17:19

Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина на самоизоляции

Владимир Путин

Владимир Путин чувствует себя хорошо. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин находится на самоизоляции из-за выявленных в его окружении случаев заболевания короновирусом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о его самочувствии.

Глава государства чувствует себя хорошо, но большинство мероприятий так и продолжит посещать в режиме онлайн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

"Чувствует он себя прекрасно, работает. Но на этой неделе в основном продолжатся мероприятия в режиме видеоконференции", - сообщил Дмитрий Песков.

Напомним, 14 сентября стало известно, что российский лидер переходит на самоизоляцию в связи с выявлением в его окружении случаев заболевания коронавирусом. Из-за необходимости находится на временном карантине, Владимир Путин принимал участие в саммитах ШОС и ОДКБ по видеосвязи. В связи с этим глава государства принял участие в голосовании дистанционно.

Областная газета Свердловской области

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