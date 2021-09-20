Виктор Ширяев и Ольга Белоножкина возле нового офиса Госюрбюро, расположенного на улице Малышева, 101 в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

В мае Президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать программу расширения бесплатной юридической помощи в стране, в основном – через Госюрбюро. В нашем регионе эта работа уже началась: 1 октября 2021 года Государственное юридическое бюро Свердловской области откроет новый офис в центре Екатеринбурга – на улице Малышева, 101.

– Символично, что открытие офиса состоится в День пожилого человека, – подчёркивает директор департамента по обеспечению работы мировых судей Свердловской области Ольга Белоножкина. – Среди тех, кто обращается в Госюрбюро, пожилые люди составляют более 60 процентов, кроме них немало инвалидов. А прежнее помещение на улице Куйбышева в Екатеринбурге, где вели приём юристы, не вполне отвечало требованиям доступной среды. От остановки любого вида транспорта нужно идти метров триста, к тому же плутая по дворам.

Кроме того, по словам директора Госбюро Виктора Ширяева, в новом офисе, в отличие от прежнего, несколько кабинетов, что позволит беседовать с посетителем тет-а-тет. Ведь зачастую вопросы, которые люди приходят обсуждать с юристом, требуют приватной обстановки, а в комнате, где сидят пять-шесть специалистов, обеспечить её невозможно. С октября ситуация изменится.

СПРАВКА Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в Госюрбюро, перечислены в Федеральном законе №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года и в Законе Свердловской области №79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» от 5 октября 2012 года. С ними можно ознакомиться на сайте Госюрбюро www.gubso.ru

Стоит отметить, что государственные юридические бюро, в которых абсолютно бесплатно могут получить устную или письменную консультацию, защиту в суде малоимущие граждане, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, дети-сироты и некоторые другие категории граждан, имеются далеко не в каждом регионе. Их в стране всего 30. Свердловской области в этом плане повезло: у нас Госюрбюро работает с 2006 года, его филиалы имеются в пяти городах. Но этого, конечно же, недостаточно.

К примеру, в Госюрбюро Ульяновской области, где население едва превышает 1,2 миллиона человек, работает 66 юристов. В Свердловской области, с её населением свыше 4 млн, в штате Госюрбюро всего 15 юристов. По одному человеку приём ведут в Каменске-Уральском, Красноуфимске и Ирбите, два – в Нижнем Тагиле. Остальные трудятся в Екатеринбурге. Лет десять назад готовность помогать людям бесплатно изъявили две тысячи адвокатов, но сейчас их осталось всего 73.

– В мае этого года проблема оказания бесплатной юридической помощи обсуждалась на высшем государственном уровне, – говорит Ольга Белоножкина. – Министр юстиции Российской Федерации доложил главе государства, что по закону право на получение бесплатной юридической помощи в стране имеют около 30 миллионов человек, но реально её получили в 2020 году 335 тысяч. То есть неудовлетворённый спрос огромен.

По словам Ольги Белоножкиной, в наши дни есть необходимость увеличить не только число офисов и штатное расписание Госюрбюро, но и расширить круг лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. В сторону увеличения следует пересмотреть и круг вопросов, по которым эта помощь оказывается. Большинству граждан сложно без юриста отстаивать свои интересы в инстанциях, а тем более в суде. По этой причине многие предпочитают не ввязываться в борьбу. На иные дела у сотрудников Госюрбюро уходит полтора-два года, приходится дойти до Верховного суда, чтобы защитить права инвалида, многодетной семьи. Но оно того стоит.

Куда звонить Специалисты Госюрбюро ведут приём по предварительной записи по телефону. В Екатеринбурге – 272–72–77 или 338–22–62 В Нижнем Тагиле – 541–03–95 В Каменске-Уральском – 934–88–90 В Красноуфимске – 945–33–35 В Ирбите – +7 (902) 265–17–34

Случаи из практики - К нам обратилась многодетная семья, которой выплатили 200 тыс. рублей взамен бесплатного предоставления земельного участка, – рассказывает директор областного Госюрбюро Виктор Ширяев. – И тотчас местная администрация сняла семью с учета на предоставление жилья. Наши юристы помогли составить иск в суд, но в восстановлении в очереди на получение жилья суд отказал. Это решение было обжаловано в Свердловский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам облсуда, изучив доводы сторон, в своём определении указала, что получение социальной выплаты взамен земельного участка не влечет исключения семей, имеющих трех и более детей, из числа лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Более того, указанная норма, в п. 5 ч. 1 ст. 56 Жилищного кодекса Российской Федерации – предоставление земельного участка не предусмотрено в качестве основания для снятия с учета нуждающихся в жилых помещениях семей, имеющих троих и более детей. Права многодетной семьи были восстановлены. К сожалению, по словам Виктора Ширяева, нередко обнаруживается несовпадение в фамилии, имени или отчестве гражданина и его ближайшего родственника, которое мешает вступить в права наследства. В этом случае приходится устанавливать факт родственных отношений. Именно с такой проблемой обратилась в Госюрбюро пенсионерка М., у которой в свидетельстве о смерти мужа оказалось написано одно отчество, а в свидетельстве о заключении брака – другое. Разница было в лишнем слоге «ли». Нотариус по этой причине отказалась выдать свидетельство о праве на наследование. Изменить свидетельство о заключении брака возможности не было, и специалист Госюрбюро предложил обратиться в суд с исковым заявлением об установлении факта, что гражданка М. являлась женой гражданина М. и фактически приняла наследство в виде части жилого помещения после его смерти. Был составлен иск, представлены доказательства их совместного проживания, наличия совместных детей, договор приватизации жилого помещения, справка с места жительства, совместные фотографии. Также была проведена лингвистическая экспертиза образования отчества умершего супруга, при написании которого в документе и была допущена ошибка. В итоге суд удовлетворил требования в полном объеме, признал пенсионерку М. женой умершего и её право собственности на часть жилого помещения в порядке наследования после смерти мужа.

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Специалисты Госюрбюро готовятся к приёму посетителей с 1 октября по новому адресу. Фото: Алексей Кунилов