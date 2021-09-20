Кто виноват в том, что пенсионеры не получили подарочные карты в День голосования?

Подарочная карта «День пенсионера Свердловской области» хоть и получила такое название, но к СООО ветеранов, пенсионеров отношения никакого не имеет Фото: Алексей Кунилов

В Дни голосования на выборах-2021 в Свердловской области пенсионерам раздавали подарочные карты в магазин «Пятёрочка» номиналом 150 рублей. Но не все пожилые люди смогли получить их из-за того, что карты… закончились. Почему это случилось, разобралась «ОГ».

В преддверии выборов в Свердловской области решили поддержать явку людей старшего поколения и выпустили подарочные сертификаты для пенсионеров по старости номиналом 150 рублей. Как отметили в Избиркоме Свердловской области, они предназначались для женщин, достигших на момент голосования возраста 57 лет, и для мужчин от 62 лет и старше. Другие категории льготников – пенсионеры по инвалидности или потере кормильца – сертификаты не получали. Пластиковые карты можно было отоварить в магазинах торговой сети «Пятёрочка», купив любые товары, кроме алкоголя и сигарет. Несмотря на то что срок их действия заканчивается только 1 декабря, большинство пенсионеров воспользовались ими в тот же день.

Те, кто пришёл на избирательные участки в пятницу и субботу, получили карточки в полном объёме по спискам в УИК. Но к полудню 19 сентября стали поступать сообщения от жителей разных микрорайонов Екатеринбурга о том, что карты закончились. Свидетелем этого стала сотрудница «ОГ», которая пришла на голосование в школу №164 Кировского района города. Карточки закончились в аккурат на ней.

При этом во многих других муниципальных образованиях региона у пожилых людей таких проблем не возникло. Опрошенные нашими журналистами пенсионеры в Каменском районе, Сысертском, Асбестовском городских округах и других муниципалитетах не заметили перебоев с выдачей «электронных пайков».

– У нас в городе, насколько я знаю, карточки достались всем проголосовавшим пенсионерам, – рассказал «ОГ» пожилой житель Заречного Сергей Зубков. – Правда, во время голосования на нашем участке одна пожилая женщина, когда ей предложили карточку, возмутилась этим и воскликнула, что ей не нужно подачек.

Тем же, кому карточки не достались, выдали бланки заявлений, где нужно было указать свои паспортные данные и адрес. Эти бланки обещали отправить в Свердловский областной благотворительный фонд на Большакова, 105. Однако сотрудники УИК не уточняли, можно ли будет получить на основании этих заявлений подарочные сертификаты и как скоро. В благотворительном фонде «ОГ» рассказали, что карты оказались крайне востребованы уральцами и большая их часть была распространена ещё 17–18 сентября.

– Мы выпустили и передали на избирательные участки 700 тысяч подарочных карт. Ажиотаж среди пенсионеров превзошёл все наши прогнозы, – сообщили в фонде.

В некоторых УИК даже делались объявления о том, что по вопросу отсутствия подарочных сертификатов нужно обращаться в Свердловскую областную общественную организацию ветеранов, пенсионеров, Избирательную комиссию Свердловской области и региональное министерство социальной политики. Но, как выяснили корреспонденты «ОГ», СООО ветеранов, пенсионеров не участвовал в выпуске и выдаче карт.

– Мы к этому абсолютно никакого отношения не имеем, – прокомментировал эту ситуацию для «ОГ» председатель СООО ветеранов, пенсионеров Юрий Судаков. – Картами занимались департамент внутренней политики губернатора Свердловской области и Свердловский областной благотворительный фонд под председательством Якова Силина. Мы отказались, потому что нам не было понятно, кто и за что отвечает. Тогда отдали это всё на откуп фонду, который приобрёл эти сертификаты. Разговор изначально шёл о 700 тысячах карт. На наш вопрос: почему 700 тысяч, а не 700 тысяч и один человек, сказали — среднестатистические данные. Они заварили эту кашу, а все звонки идут к нам. Значит, кому-то выгодно перенаправлять пенсионеров в нашу организацию.

Позднее управляющий Свердловским областным благотворительным фондом Сергей Черкасов заявил в СМИ, что на подарочные сертификаты фонд потратил 105 миллионов рублей. Непонятно только, почему организаторы благотворительной акции выпустили именно 700 тысяч карт. По данным Свердловскстата, на 1 января 2021 года одних только жителей в возрасте от 65 лет и старше в регионе насчитывалось 692 838 человек. Но если брать мужчин от 62 и женщин от 57 лет, то эта цифра будет в районе 900 тысяч. В итоге сложившейся ситуацией остались недовольны не только пенсионеры, но и уральские общественники.

– Истории с карточками для пенсионеров мне тоже не нравятся. Я думаю, кто-то должен извиниться за то, что случилась нехватка, – сказала вчера Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова во время пресс-конференции по итогам выборов.