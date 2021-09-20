Избирательные участки закрылись 19 сентября в восемь вечера, после этого комиссии ещё несколько часов подсчитывали голоса. Вот так радовались завершению трёхдневного голосования члены УИК на участке, расположенном в здании гимназии №9 Екатеринбурга.

В Свердловской области, как и во всей России, подводят итоги выборов в Госдуму и Законодательное собрание региона. Уже известно, что на участки за три дня пришли свыше 48 процентов избирателей (больше, чем в 2016-м, но меньше, чем в 2011 году), а среди партий лидирует «Единая Россия». Но есть одна особенность: уже по предварительным результатам заметно, что избиратели попытались реализовать возникший в обществе запрос на новизну.

Фото: Алексей Кунилов

Все ждали праздник

«Областная газета» уже рассказывала, что на избирательных участках в пятницу наблюдался большой наплыв желающих проголосовать – на конец дня явка превысила 20 процентов. В выходные – напротив, было немноголюдно. В этом мы убедились, побывав на участках в пяти разных муниципалитетах. Люди, в основном, приходили по одному: на входе измеряли температуру, обрабатывали руки антисептиком, получали бюллетени, ставили галочку, опускали в избирательную урну или КОИБ и уходили.

Праздника, к которому привыкли представители старшего поколения, в этом году не чувствовалось. Отчасти, это связано с непростой эпидемиологической ситуацией. Даже традиционную выпечку мы обнаружили только на нескольких участках – в Екатеринбурге и Сысерти (кстати, именно эти участки в выходные показывали международным наблюдателям). В этих условиях комиссиям пришлось проявлять изобретательность. Хорошо из ситуации вышли на участке во Дворце культуры в Сысерти – в воскресенье там организовали для избирателей концерт местных коллективов. За чёткую организацию участковую комиссию похвалила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, сопредседатель Центра общественного наблюдения Татьяна Мерзлякова.

Мы стали свидетелями того, как постепенно размывается ещё одна традиция – всё реже избиратели приходят на участок семьями. Но некоторые свердловские политики по-прежнему ей следуют. Например, в пятницу вместе с супругой, старшим сыном и младшей дочерью пришёл голосовать лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. В субботу вместе с семьёй на участок прибыл координатор свердловского ЛДПР Александр Каптюг. В воскресенье на своём участке проголосовали представители КПРФ - Александр и Виктория Ивачёвы. Вместе с дочкой пришла проголосовать и лидер свердловского ОНФ Жанна Рябцева.

Помимо стационарных участков на Среднем Урале были открыты 38 временных избирательных участков. По традиции, они расположились в зданиях аэропорта и железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, в больницах и СИЗО. Они были рассчитаны на тех, кто хотел бы проголосовать по месту нахождения и предварительно подал соответствующее заявление.

К слову о больницах: ранее «ОГ» писала, что многие пациенты с коронавирусом скорее всего проголосовать на выборах не смогут. Как оказалось, избирательные комиссии всё-таки организовали голосование в коронавирусных отделениях.

– В ковидариях у нас находились 2 167 избирателей, и мы дошли практически до каждого. Мы сделали всё, чтобы избирательные права этих пациентов были соблюдены,- заверил председатель облизбиркома Владимир Русинов. Он также рассказал, что в этом году было много заявок по голосованию на дому – в комиссии поступило около ста тысяч заявлений.

Фото: Павел Ворожцов

Без серьёзных нарушений?

Все три дня голосования в Свердловской области работал Центр общественного наблюдения. С 17 по 19 сентября туда поступило 448 звонков. По словам сопредседателя ЦОН, Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, чаще всего темой этих обращений становилась нехватка подарочных карт для пенсионеров (подробнее об этом – см. врезку). Также люди жаловались на испорченные бюллетени (на самом деле, речь шла о тех случаях, когда в бюллетенях были зачёркнуты фамилии кандидатов, снявшихся с выборов, – так было, например, с кандидатурой Егора Мехонцева, передумавшего участвовать в выборах в Госдуму по Асбестовскому одномандатному избирательному округу №17 уже после того, как бюллетени были напечатаны).

Татьяна Мерзлякова сообщила также, что она передала в полицию данные о 44 нарушениях, зафиксированных в ходе выборов. Это касалось возможных подкупов, оказания давления на избирателей или на избирательную комиссию. По всем этим случаям будет проведена проверка, в том числе и по истории с так называемыми «чкаловцами», которые якобы скупали голоса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Внимание общественности к этой ситуации привлекли свердловские коммунисты.

В одном случае нарушение, которое было допущено членами участковой избирательной комиссии, привело к признанию бюллетеней недействительными. В Железнодорожном районе Екатеринбурга обнаружили испорченный сейф-пакет: все бюллетени, которые находились в нём, оказались недействительными. Их количество не уточняется. Всего в регионе насчитали около 10 нарушений со стороны УИК.

Несмотря на все это, в ЦОНе уверенно заявляют: никаких серьёзных нарушений, которые повлияли бы на ход или итоги голосования, в Свердловской области выявлено не было.

– На прошедших выборах был организован тотальный общественный контроль. В регионе работали более 7 тысяч общественных наблюдателей и примерно столько же наблюдателей от партий. Добавился видеоконтроль, работала горячая линия, принимали звонки постоянно, – отметил сопредседатель Центра общественного наблюдения, глава региональной Общественной палаты Александр Левин, подводя итоги трёхдневной работы.

Фото: Павел Ворожцов

Самая длинная ночь

Участки закрылись в 20:00, на многих из них подсчёт голосов продолжался до поздней ночи. Тем комиссиям, на участках которых были расположены КОИБы, было проще – бюллетени были рассчитаны автоматически, их оставалось сверить с книгами избирателей. Остальным приходилось выкладывать на столах огромные стопки избирательных бланков. Наш фотокорреспондент, который дежурил на одном из участков, даже отшутился, что со стороны этот процесс напоминал русское лото.

Наблюдатели следили за процессом как на участках, так и в здании ЦОНа, где одновременно выводилась картинка 48 участков, которая менялась несколько раз в минуту. Правда, на некоторых участках подсчёт голосов проходил вне зоны наблюдения. Несмотря на то что у простых избирателей была возможность попасть на первый этаж ЦОНа, чтобы тоже контролировать процесс, ею никто не воспользовался.

Первые результаты голосования по всей стране на сайте ЦИКа начали появляться ближе полуночи – многие следили за ними как за хорошим сериалом. И интрига действительно была: первые два часа четвёрку сильнейших партий замыкали «Новые люди», только потом на эту позицию поднялась «Справедливая Россия – За правду».

* Представлены расчёты «ОГ» на основе предварительных результатов выборов. Решение о том, сколько мандатов получат представители разных партий, будет принимать Избирательная комиссия области

Во власть – новых людей

Тот факт, что в Госдуму и Свердловское Заксобрание по результатам голосования проходит пятая партия – «Новые люди» – стал важной особенностью этой кампании. По мнению директора Центра Европейско-азиатских исследований Андрея Русакова, у этой партии и у Навального – одна аудитория, но «Новые люди» не являются борцами с режимом.

– Это новые лица и новые идеи, запрос на которые последнее время витал в обществе. Они не выступают против власти, но могут предлагать какие-то альтернативные идеи, – отмечает политолог. – Это молодые парни 30–40 лет с успешными историями – такие «Трампы», которые сами построили свой бизнес. Я общался со студентами и пришёл к выводу, что лидер списка «Новых людей» Иван Зайченко им намного понятнее и интереснее, чем единоросс Лев Ковпак.

Андрей Русаков считает, что сейчас для партии главное – удержать доверие избирателей и начать предлагать какие-то инициативы. В случае если у них это получится, по его словам, в законодательных органах будет «более интересная политическая драматургия». В ходе подготовки материала оперативно дозвониться до «Новых людей» «ОГ» не удалось.

Ещё одной новостью для свердловчан стали предварительные результаты выборов в Заксобрание по одномандатным округам. Судя по данным, которые постепенно выгружались в систему ГАС Выборы, во всех 25 округах до последнего лидировали единороссы. Однако вчера после обеда стало известно, что в двух округах – Кировградском и Чкаловском – победили представители КПРФ.

Фото: Павел Ворожцов

Всё-таки конкуренция?

С самого начала пресс-конференции, на которой должна была быть озвучена эта информация, секретарь реготделения «Единой России» Виктор Шептий выглядел растерянным и расстроенным. Сначала он анонсировал, что сейчас расскажет об итогах выборов для его партии, а потом неожиданно добавил, что утро многих омрачила информация о расстреле студентов Пермского университета и выразил свои соболезнования.

Несколько минут он рассуждал про явку, про народную программу партии. Но потом всё-таки озвучил, что несмотря на победу во всех семи одномандатных округах в Госдуму, «Единая Россия» уступила два из 25 одномандатных округов на выборах в Заксобрание. На вопрос «Облгазеты», почему это могло произойти, он ответил:

– Была высокая конкуренция. Наверное, есть и объективные, и субъективные обстоятельства. Мы с коллегами внимательно проанализируем.

Напомним, на выборах в Заксобрание в 2016 году «Единая Россия» стала победителем в 24 из 25 одномандатных округов (ещё в одном округе выиграл Евгений Зяблицев: в 2016 году его выдвигала «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», в этом году он пошёл на выборы от «Единой России»). В этом году снизился и процент голосов за депутатов от «Единой России» в свердловское Заксобрание – с 40,3 до 35,59. И если расчёты «Областной газеты» верны, партия может потерять квалифицированное большинство (для этого необходимо 34 мандата).

– Итог выборов нас удовлетворяет, – заявил Виктор Шептий. – Да, результат несколько ниже 2016 года. Но количество проголосовавших за «Единую Россию» по сравнению с 2016 годом увеличилось. У нас сформирована работоспособная фракция большинства.

Оценивая результаты выборов, директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин, который раньше работал в исполкоме «Единой России», также отметил, что между партиями была высокая конкуренция.

– В целом Свердловскую область всегда рассматривают как достаточно сложную территорию, – отметил он. – Здесь своя электоральная история, которая определяется большой численностью населения и наличием разных групп интересов. Плюс последствия пандемии коронавируса.

Бывший журналист «Областной газеты»станет депутатом Госдумы Депутатом Госдумы от Свердловской области станет наш бывший коллега – руководитель реготделения «Справедливой России – За Правду» Андрей Кузнецов. В 1990-е годы он работал в редакции «Областной газеты» Андрей Кузнецов возглавил список «Справедливой России» от Свердловской области. Раз партия перешагнула пятипроцентный рубеж (в регионе за неё проголосовали 12,77 процента) – как минимум один мандат достанется представителям регионального списка Это не первый наш коллега, который получает депутатский мандат. В 2013-2016 годы депутатом Госдумы был экс-главный редактор «Областной газеты» Роман Чуйченко Молодой Андрей Кузнецов вместе с фотокорреспондентом «ОГ» Алексеем Куниловым во время командировки в Грозный в январе 1995 года Фото: Алексей Кунилов

Фото: Павел Ворожцов