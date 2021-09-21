Доброе утро, дорогие читатели!

Неделя началась с подведения итогов трёхдневных выборов в Госдуму и Законодательное собрание региона. Уже известно, что на участки за три дня пришли свыше 48 процентов избирателей (больше, чем в 2016-м, но меньше, чем в 2011 году), а среди партий лидирует «Единая Россия». Но избиратели продемонстрировали запрос на перемены, проголосовав за КПРФ и «Новых людей». Есть и ещё несколько любопытных особенностей. Все подробности – в нашем материале.

В мае Президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать программу расширения бесплатной юридической помощи в стране, в основном – через Госюрбюро. В нашем регионе эта работа уже началась: с 1 октября Государственное юридическое бюро Свердловской области откроет новый офис в центре Екатеринбурга, на улице Малышева, 101 – в том же здании, что и наша редакция. Рассказываем, кто и с какими вопросами может туда обращаться.

В минувшее воскресенье в самом центре Екатеринбурга обрушилась часть стены у архитектурного ансамбля «Усадьба купца Ваганова» по адресу: улица Радищева, 6. Это здание – объект культурного наследия регионального значения, который уже несколько лет находится в плачевном состоянии. Чудо, что никто не пострадал. История стала очередным печальным подтверждением существующей проблемы с сохранением исторического наследия. Но можно ли её решить?

Если вы изучили в окрестностях Екатеринбурга все маршруты, пригодные для поездки на выходные, советуем заглянуть чуть дальше – в Красноуфимский район. Одна из здешних достопримечательностей – уникальные виадуки времён Первой мировой войны. Глядя на них, возникает ощущение, что ты находишься не на Урале, а где-нибудь в Италии… Рассказывать можно долго, но лучше увидеть!