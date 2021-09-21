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Общество
21 сентября 2021, 10:50

В Нижнем Тагиле на продажу выставили разрушенный памятник архитектуры XIX века

объект культурного наследия

Объект был возведён во второй половине XIX в. по заказу купца Павла Тарасовича Аксенова. Фото: сайт министерства инвестиций и развития Свердловской области.

В Нижнем Тагиле решили продать памятник истории и культуры местного значения XIX века. Объект находится в руинированном состоянии.

Как говорится в прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2022 год, размещённом на сайте мэрии, речь идёт о нежилом двухэтажном здании с общей площадью 260,4 кв. метра. По данным министерства инвестиций и развития Свердловской области, религиозный объект был возведён во второй половине XIX в. по заказу купца Павла Тарасовича Аксенова.

"К 1920-м гг. здание часовни сильно обветшало. В 1924 году старообрядцы "перенесли" свою часовню в дом на улице Малой Вогульской. Здание на ул. Ленина перешло в распоряжение Горкомхоза Нижнего Тагила", - сообщает министерства.

Фото: сайт министерства

Добавим, в списке значится несколько нежилых зданий. Подробнее узнать о них можно тут. В документе уточняется, что "указанные площади являются прогнозными и подлежат уточнению в процессе технической инвентаризации при подготовке объекта к приватизации".

Кстати, в Екатеринбурге сейчас обсуждается судьба объект культурного наследия регионального значения на Радищева, 6. В минувшее воскресенье у здания, находящегося в частной собственности, обрушилась часть стены. Подробности об инциденте читайте здесь.

Областная газета Свердловской области

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