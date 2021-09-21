Темой ледового городка в Екатеринбурге станут русские сказки

Для посетителей новогодней площадки подготовят развлекательную программу. Фото: Павел Ворожцов.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провёл совещание по подготовке уральской столицы к Новому году. Главный ледовый городок, который традиционно возведут на площади 1905 года, планируют открыть 29 декабря.

На новогодней площадке появятся горки, ярмарочные ряды, фотозоны, сцена для выступлений, а также ледовые скульптуры и ёлка. Темой праздника в этом году станут русские сказки, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Известно, что официальная церемония открытия ледового городка запланирована на 29 декабря. Для гостей состоится концерт, а после поздравления Президента России Владимира Путина прогремит фейерверк.

Во всех районах города будут организованы свои площадки с развлечениями для детей и взрослых. Кроме того, силами муниципальных учреждений культуры, образования и молодёжной политики в дни зимних каникул будут организованы тематические программы.

Также в городе пройдёт традиционный конкурс "Новогодний Екатеринбург – 2022", в рамках которого учреждения и организации разных городских сфер украсят фасады и входные группы.

Ранее в Нижнем Тагиле утвердили концепцию ледового городка, который украсит Театральную площадь в преддверии Нового года. Основной темой станет 85-летие студии "Союзмультфильм", которое отмечается в текущем году. Подробности читайте тут.

Напомним, ледовый городок 2020/2021 в Екатеринбурге (за всё время его работы) посетили 30 тысяч человек, что в 20 раз меньше, по сравнению с предыдущим разом. Уменьшение посетителей предположительно было связано с тем, что в городке не было горок и развлекательной программы. Кроме того, свои коррективы внесла погода. Всё время было морозно.