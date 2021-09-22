День осеннего равноденствия наступил на Земле

Уже в это воскресенье, 26 сентября, световой день на Среднем Урале будет длиться меньше 12 часов. Фото: Алексей Кунилов

22 сентября наступил день осеннего равноденствия. Он уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. После этого день в Северном полушарии будет становиться короче ночи.

В Екатеринбурге Солнце сегодня встало после 6:43, закат произойдёт в 18:59. Длительность светового дня составит 12 часов 16 минут. Ранее инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев пояснял "Областной газете", что благодаря атмосферной рефракции (отклонению световых лучей от прямой линии при прохождении атмосферы из-за изменения плотности воздуха с высотой) день на Среднем Урале сравняется уже после Дня равноденствия - в этом году 25 сентября.

С каждым следующим днём на неделе Солнце будет светить на 4-5 минут меньше. Уже в это воскресенье, 26 сентября, световой день будет длиться меньше 12 часов. К 21 декабря, Дню зимнего солнцестояния он составит всего 6 часов 44,5 минуты. Таким образом, за три месяца день станет короче на 5,5 часа.

22 сентября 2021 года в 23:20 Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечёт небесный экватор и перейдёт из северного небесного полушария в южное. В нашем полушарии наступит астрономическая осень, а в южном – весна. Сегодня светило взошло точно на востоке и зайдёт точно на западе. Оно будет находиться 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом.

Напомним, что равноденствия происходят дважды в год: в марте и сентябре. В этом году день весеннего равноденствия пришёлся на 20 марта.