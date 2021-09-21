Екатеринбургские депутаты не согласовали строительство "Баден-Бадена" на Шарташе

По итогам за проект проголосовали 18 человек (необходимое количество - 19), против - четверо, ещё шестеро - воздержались. Решение не прошло. Фото: проект.

Депутаты Екатеринбургской гордумы "зарубили" проект строительства "Баден-Бадена" на берегу озера Шарташ. Вопрос изменения зон землепользования и застройки данной территории был поднят на 58-м заседании ЕГД.

На основании обращения ГБУ СО "Шарташский лесной парк" предполагалось изменить территориальную зону Р1 (леса и лесопарки) и установить зону Р4 (дворцово-парковые комплексы) в отношении земельных участков, расположенных на территории лесопарка для организации термально-оздоровительного комплекса.

Против выступил депутат Константин Киселёв. Он отметил, что Шарташ и Шарташский парк - проблемная зона. "Строить там банный комплекс "Баден-Баден", мне кажется, не допустимо", - заявил он, предупредив, что на защиту выйдут люди и будут протесты. Киселёв также отметил, что реальных дендрологических исследований по Шарташу нет и к чему приведёт строительство - неизвестно.

В свою очередь депутат Александр Колесников выступил за проект. По его словам, объект удачно вписывается и никакой нагрузки на гидросистему Шарташа не даёт. "Проект до такой степени причёсан и хорошо вписывается, всё-таки надо поддержать", - сказал он.

По итогам за проект проголосовали 18 человек (необходимое количество - 19), против - четверо, ещё шестеро - воздержались. Решение не прошло. Отметим, что проект зонирования по Шарташу шёл в пакете с другими изменениями. Некоторые из них также вызвали вопросы у депутатов.

Ранее проект развития туристической инфраструктуры на территории Шарташского лесопарка одобрила правительственная комиссия. Застроить берег озера также разрешили жители Екатеринбурга.

Напомним, до 2023 года на Шарташе планируют построить первую очередь термального комплекса под брендом "Баден-Баден" площадью 3 500 кв. метров. Объём инвестиций составит 400 млн рублей. Предполагается, что комплекс будет работать круглогодично и сможет принимать до 170 тысяч человек ежегодно.

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