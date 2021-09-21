Екатеринбуржцы организовали мемориал в память о жертвах нападения на Пермский университет

Мемориал будет действовать до конца текущей недели. Фото: Павел Ворожцов.

В центре Екатеринбурга организован мемориал для возложения цветов в память о погибших 20 сентября студентах Пермского университета. Мемориал будет действовать до конца текущей недели.

Место для возложения цветов в память о жертвах нападения на Пермский университет появилось на Площади Труда. Организаторы разместили возле фонтана памятные таблички со словами: "Пермь! Екатеринбург скорбит вместе с тобой!", "20.09.2021", "Светлая память", "Пермский университет, скорбим с тобой".

Фото: Павел Ворожцов.

На открытии мемориала присутствовали 10 человек. Он будет действовать до 26 сентября. В это время жители Свердловской области и Екатеринбурга могут возлагать к мемориалу цветы, мягкие игрушки и ставить свечи в память о погибших.

"Ситуация в Перми в очередной раз доказывает, что усиление охраны в образовательных учреждениях не всегда позволяет предотвратить подобные трагедии. Просто есть психически нездоровые люди, которые совершают, по сути, преступления против человечества. Они не просто хотят уйти из жизни, но и забрать с собой как можно больше молодых людей, у которых вся жизнь впереди", - сказал один из присутствующих на открытии мемориала.

Фото: Павел Ворожцов.

К слову, в ночь с 20 на 21 сентября на медиафасаде Ельцин Центра горела свеча в память о погибших при стрельбе в Пермском госуниверситете.

Напомним, в понедельник, 20 сентября, около 11:00 18-летний Тимур Бекмансуров проник на территорию кампуса Пермского университета с огнестрельным оружием и открыл огонь на поражение на улице. Затем продолжил стрелять в корпусе вуза. При задержании злоумышленника ранили. Сначала сообщалось, что он погиб, но позже эту информацию опровергли. Сейчас нападавший в тяжёлом состоянии находится в реанимации.

Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Пермского края поручил краевому правительству оказать материальную помощь - по 1 млн рублей семьям погибшим, и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей пострадавшим. Решение выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим также приняло руководство Пермского университета и Правительство России.

Читайте также:

Пермские власти опубликовали список погибших при стрельбе в университете