Доброе утро, дорогие читатели!

То и дело на озёрах и реках случаются инциденты с катерами и моторными лодками. Чтобы их предотвратить, Уральская транспортная прокуратура провела масштабную проверку водного транспорта. Уральский транспортный прокурор Владимир ДРОЗДЕЦКИЙрассказал, сколько маломерных судов находятся в личном пользовании уральцев, какие нарушения – самые распространённые, и зачем в регионе нужны водные штрафстоянки.

А теперь – к новостям экономики. На фоне выборов, проходивших в эти выходные, осталась незамеченной важная дата – исполнилось пять лет с момента, когда в Свердловской области появился первый ТОСЭР – «территория опережающего социально-экономического развития» – особый статус присвоили Краснотурьинску. Местные и региональные власти считают проект успешным. Есть конкретные показатели, которые это доказывают. Главный – за пять лет в моногороде было создано более 2,6 тысячи постоянных рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием. Для муниципалитета с почти 60-тысячным населением это весомо… Подробности – в нашем материале.

И, наконец, новости культуры. С 23 по 26 сентября в рамках проекта «Большие гастроли» в регион со своими лучшими спектаклями приедут три крупных театральных коллектива – из Калининграда, Ижевска и Чебоксар. Рассказываем, чем они удивят уральцев.