В Екатеринбурге за 23,5 миллиона рублей продают особняк на Ленина, который построили в 1904 году

Особняк располагается по адресу ул. Ленина, 18а. Фото: скрин с сервиса Яндекс.Карты

В центре Екатеринбурга на продажу выставили здание-памятник культурного наследия. Оно было построено в 1904 году. Начальная стоимость объекта составляет 23,5 миллиона рублей.

Двухэтажный дом, площадью 532,4 кв.м. и земельный участок площадью 0,1 га выставили на продажу. Начальная стоимость лота составляет 23,5 миллиона рублей.

"Выставленное на продажу здание построено в 1904 году на усадьбе А.М. Паршученкова. В 2001 году ему был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Здание возведено в так называемом "кирпичном" стиле. В шаговой доступности – множество городских достопримечательностей - например, набережная реки Исеть и Екатерининская часовня", - говорится на сайте акционерного общества ДОМ.РФ.

Торги пройдут 15 октября 2021 года. Подать заявку на участие можно до 11 октября.

Напомним, накануне в Нижнем Тагиле на продажу выставили разрушенный памятник архитектуры XIX века. Здание было возведено во второй половине XIX в. по заказу купца Павла Тарасовича Аксенова.

К сожалению, передача культурных памятников в частные руки не всегда помогает восстановить и сохранить объекты в хорошем состоянии. В минувшие выходные в центре Екатеринбурга обрушилась стена у одного из корпусов усадьбы купца Ваганова, построенной в конце XIX века. Здание "Торговая лавка в кирпичном стиле" является памятником культурного наследия регионального значения. Объект уже около 10 лет находится в частных руках, но его ремонтом никто не занимался. У кирпичного дома нет крыши, до происшествия стены постройки подпирались балками.