В 2022 году среднегодовой размер страховой пенсии составит 18 521 рубль

Ожидается, что в 2024 году среднегодовой размер пенсии по старости превысит 20 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

С 1 января 2022 года страховые пенсии по старости проиндексируют на 5,9%. Эта цифра ниже, чем в 2021 году, но выше прогнозируемой годовой инфляции на конец года.

Среднегодовой размер страховой пенсии вырастет на тысячу и составит 18 521 рубль.

"В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента. С учётом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трёхлетнего бюджета — на уровне 5,9 процента", - сообщил РИА Новостям министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В 2023 году пенсионеры будут получать уже 19 477 рублей, а в 2024-м среднегодовой размер пенсии по старости превысит 20 тысяч рублей.

Напомним, что индексация страховых пенсий проводится ежегодно 1 января. В этом году их проиндексировали на 6,3%.

Министр также рассказал, что социальные пенсии (их получают пенсионеры, которые не имеют достаточно трудового стажа для назначения страховой пенсии) будут проиндексированы с 1 апреля 2022 года на 7,7%. "Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года", - напомнил Антон Котяков.

В этом году социальные пенсии были увеличены на 3,4%.