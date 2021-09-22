В последние выходные сентября ярмарки пройдут в 23 свердловских муниципалитетах

Ближе к зиме на площади 1905 года начинают продавать тёплые вещи. Фото: Галина Соловьёва.

В городах Свердловской области вновь пройдут ярмарки. Публикуем список площадок на ближайшие выходные, 25 и 26 сентября.

Торговые ряды будут развёрнуты в 23 муниципалитетах региона:

Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (25 сентября с 9:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (25 сентября с 9:00 до 18:00); Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" на торговой площади (25 сентября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" на торговой площади (25 сентября с 9:00 до 17:00); Верхняя Тура – сельскохозяйственная ярмарка "День садовода" на перекрёстке Иканина – Машиностроителей (25 сентября);

– сельскохозяйственная ярмарка "День садовода" на перекрёстке Иканина – Машиностроителей (25 сентября); Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторной, 3, пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00), сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года (25 и 26 сентября с 9:00 до 17:00);

– универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторной, 3, пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00), сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года (25 и 26 сентября с 9:00 до 17:00); Ирбит – универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00); Качканар – сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень" на ул. Гикалова, 7а, 7б и универсальная ярмарка "Дачный сезон" на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (25 и 26 сентября);

– сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень" на ул. Гикалова, 7а, 7б и универсальная ярмарка "Дачный сезон" на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (25 и 26 сентября); посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" у дома №12 на ул. Куйбышева (до 31 октября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" у дома №12 на ул. Куйбышева (до 31 октября с 9:00 до 17:00); Кировград – сельскохозяйственные ярмарки "С дачи на ярмарку" и "Золотая осень" на ул. Свердлова, 40 (до 31 октября);

– сельскохозяйственные ярмарки "С дачи на ярмарку" и "Золотая осень" на ул. Свердлова, 40 (до 31 октября); Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (25 и 26 сентября), а также универсальные и сельскохозяйственные на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября);

– универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (25 и 26 сентября), а также универсальные и сельскохозяйственные на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября); Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (25 сентября);

– универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (25 сентября); Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь);

– универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь); Кушва – сельскохозяйственные ярмарки на ул. Союзов и ул. Станционной (до 30 сентября);

– сельскохозяйственные ярмарки на ул. Союзов и ул. Станционной (до 30 сентября); Лесной – универсальная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 (до октября с 9:00 до 17:00);

– универсальная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 (до октября с 9:00 до 17:00); Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (26 сентября);

– сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (26 сентября); посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка "Осень-2021" на ул. Молодёжной, 1 (25 и 26 сентября);

– сельскохозяйственная ярмарка "Осень-2021" на ул. Молодёжной, 1 (25 и 26 сентября); пгт Верхняя Синячиха – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Октябрьская, 5 (25 сентября);

– сельскохозяйственная ярмарка на ул. Октябрьская, 5 (25 сентября); Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (25 сентября с 9:00 до 17:00);

– универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (25 сентября с 9:00 до 17:00); деревня Раскат – универсальная ярмарка "Симеоновская" возле храма Всех Святых в Земле Сибирской просиявших у Поклонного креста (25 сентября с 11:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка "Симеоновская" возле храма Всех Святых в Земле Сибирской просиявших у Поклонного креста (25 сентября с 11:00 до 15:00); село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (26 сентября с 11:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (26 сентября с 11:00 до 15:00); Ревда – сельскохозяйственная ярмарка "Урожай-2021" в районе дома № 35 на ул. Мира (25 и 26 сентября с 8:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка "Урожай-2021" в районе дома № 35 на ул. Мира (25 и 26 сентября с 8:00 до 17:00); Сысерть – сельскохозяйственная ярмарка у административного здания № 35 по ул. Ленина (25 сентября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка у административного здания № 35 по ул. Ленина (25 сентября с 9:00 до 17:00); село Патруши – сельскохозяйственная ярмарка у задния № 18 по ул. Колхозной (25 сентября с 9:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка у задния № 18 по ул. Колхозной (25 сентября с 9:00 до 17:00); Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику. Ближе к выходным некоторые администрации муниципалитетов публикуют дополнительную информацию.