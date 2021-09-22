В последние выходные сентября ярмарки пройдут в 23 свердловских муниципалитетах

В городах Свердловской области вновь пройдут ярмарки. Публикуем список площадок на ближайшие выходные, 25 и 26 сентября.
Торговые ряды будут развёрнуты в 23 муниципалитетах региона:
- Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (25 сентября с 9:00 до 18:00);
- Берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" на торговой площади (25 сентября с 9:00 до 17:00);
- Верхняя Тура – сельскохозяйственная ярмарка "День садовода" на перекрёстке Иканина – Машиностроителей (25 сентября);
- Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторной, 3, пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00), сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905 года (25 и 26 сентября с 9:00 до 17:00);
- Ирбит – универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);
- Качканар – сельскохозяйственная ярмарка "Золотая осень" на ул. Гикалова, 7а, 7б и универсальная ярмарка "Дачный сезон" на ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (25 и 26 сентября);
- посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" у дома №12 на ул. Куйбышева (до 31 октября с 9:00 до 17:00);
- Кировград – сельскохозяйственные ярмарки "С дачи на ярмарку" и "Золотая осень" на ул. Свердлова, 40 (до 31 октября);
- Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (25 и 26 сентября), а также универсальные и сельскохозяйственные на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября);
- Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (25 сентября);
- Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь);
- Кушва – сельскохозяйственные ярмарки на ул. Союзов и ул. Станционной (до 30 сентября);
- Лесной – универсальная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 (до октября с 9:00 до 17:00);
- Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (26 сентября);
- посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка "Осень-2021" на ул. Молодёжной, 1 (25 и 26 сентября);
- пгт Верхняя Синячиха – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Октябрьская, 5 (25 сентября);
- Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (25 сентября с 9:00 до 17:00);
- деревня Раскат – универсальная ярмарка "Симеоновская" возле храма Всех Святых в Земле Сибирской просиявших у Поклонного креста (25 сентября с 11:00 до 15:00);
- село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (26 сентября с 11:00 до 15:00);
- Ревда – сельскохозяйственная ярмарка "Урожай-2021" в районе дома № 35 на ул. Мира (25 и 26 сентября с 8:00 до 17:00);
- Сысерть – сельскохозяйственная ярмарка у административного здания № 35 по ул. Ленина (25 сентября с 9:00 до 17:00);
- село Патруши – сельскохозяйственная ярмарка у задния № 18 по ул. Колхозной (25 сентября с 9:00 до 17:00);
- Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).
Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику. Ближе к выходным некоторые администрации муниципалитетов публикуют дополнительную информацию.