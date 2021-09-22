Брызги Боржомского

"Красная бурда"представляет: ресторанная критикесса Бужена Сардельская посетила лучший в Скипидарске ресторан грузинской кухни.

Предупреждаю: будет много восклицательных знаков, ибо меня переполняют жгучая грузинская еда и такие же эмоции!

Сегодня я решила разговядиться, а где это сделать, как не в хачапуристой и чохахбильной грузинской забегаловке?!

И вот мы с подружкой входим в ресторан «Страна Генацвалия»!

Метродотель очаровал с первых слов: «Спервави выпьете саперави!». После этого он мог уже говорить хоть по-китайски, я уже была на вершине грузинского Арарата от восторга!

– Не стесняйтесь, – сказал официант, подавая меню, – отложите в сторону приборы и листайте меню прямо руками!

Лапшеби! Макхарони! Ракхушени! От одного звука этих названий у меня повисла слюна длинней, чем спагеттиони!

А эти крахмали – хрустящие рулетики из салфеток – просто неподражани!

А вот и грузинские супы: окрохи, брщони, бульони! Это просто елипотели какое-то!

А эти свежие кхвреветки, только что выловленные из традиционной грузинской каструли!

А как не попробовать химикали и причиндали? А как на глаз отличить хинкали с бараниной от хинкали с сулугнятиной? Только на вкус!

А как привлекает ценой дымящийся чем-то фиолетовым обжори по пятьдесят рублей за ведро!

А овощной суперави по-подогрельски в традиционной грузинской деревянной микроволновке!

А мывтакиешагалидали! О! Попробовав мывтакиешагалидали из старых запасов, ты как бы попадаешь в машину времени и переносишься в лучшие годы бурной молодости!

А и без того хорошее настроение можно усугубить двумя-тремя стаканчиками оборжоми.

А охушети! Ох уж эти охушети! От них можно совершенно охушети!

А дальше? А дальше идут елисардели, снялисандали, елесумели, всхлебио – и утробио отзывается стройным многоголосьем! Поразительно: звук от каждого блюда разложен на четверть тона!

А долма с хурмой! «От хурмы да от долмы произошли на свете мы!» – так, кажется, гласит грузинская пословица!..

Здесь я сделала паузу, чтобы отдышаться и сделать новый заказ. А пока я ждала своё цыпцыпциви, вот что мне пришло в голову: хлеб в грузинском ресторане – пури, хлеб с сыром – хачапури, а если хачапури запить рюмкой чачи, то получится чачахачапури. Правда же, я трезвая – умница?!

Кстати, из вин понравились португали, чили, австрали и калифорниани. А вот насчёт сулугунского вина предупреждаю: пахнет овечками. А аджиковая чача очень крепкая (я зааджапсандалила целый стакан), и вкус у неё кошмаритинский. Но об этом забываешь, стоит попробовать восхитинскую чурчхелу! Это облитый виноградным соком кожаный чурек – поверьте, вы такого ещё не кусали!

Ой, то есть вай, мы ведь чуть не забыли о хачапури! Но после пяти или шести лодочек чувствуем: всё, приплыли. Требуется моциони…

Пришла пора расставани, обнимани, целовани и досвидани.

Подружка, с которой я пришла, не смогла подняться из-за стола и осталась слушать живого грузинского тамаду, который исполнял что-то на традиционном грузинском саксофони.

А я всё-таки унесла ноги и огромный пакет с надкусанными, но недоеденными чудесами грузинской кухни.

В следующий раз пойдём в чукотский ресторан «Строгаянина», там, говорят меню попроще.

Опубликовано в №176 от 23.09.2021