Пакет документов о незаконной блокировке сайта «Областной газеты» направлен в Минцифры и Генпрокуратуру РФ

Редакция просит найти виновных и привлечь их к ответственности. Фото: Павел Ворожцов/Геннадий Богатырёв

«Областная газета» собрала документы, опровергающие заявление Роскомнадзора (РКН) о непричастности к незаконной блокировке сайта. Редакция направила обращения в Генпрокуратуру РФ и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России для проведения проверки.

Пакет документов содержит в том числе: уведомление о внесении сайта в реестр запрещённых, уведомление об исключении из данного реестра, а также определения и решения судов относительно законности опубликованной на сайте «ОГ» юморески «Красной бурды».

Редакция просит Минцифры организовать проверку законности действий Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, касающихся блокировки сайта OBLGAZETA.RU. Кроме того, «Облгазета» обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность действий РКН, касающихся блокировки сайта издания, а при наличии в действиях должностных лиц состава преступления или административного правонарушения принять меры по привлечению их к установленной законом ответственности. Редакция также просит надзорное ведомство проинформировать о результатах проведённой проверки и принятых мерах.

Как пояснил юрист «Областной газеты» Игорь Гузик, Генпрокуратура должна предоставить ответ на обращение редакциив течение 30 дней с момента его регистрации. Отметим, что документы были направлены в надзорное ведомство 15 сентября.

Напомним, сайт OBLGAZETA.RU был заблокирован по распоряжению РКН с вечера 10 сентября до 14:41 11 сентября за юмористическую публикацию четырёхлетней давности – от 9 ноября 2017 года. При этом публикация давно реабилитирована судом.

Доступ был восстановлен после того, как сайт был исключён из реестра запрещённых. Роскомнадзор заявил СМИ о непричастности к блокировке. Так, руководитель управления РКН по Уральскому федеральному округу Александр Ермаков после снятия блокировки сообщил, в том числе федеральным СМИ, что ведомство не имеет отношения к отсутствию доступа к сайту издания. Документы, собранные редакцией, говорят об обратном.

«Роскомнадзор врёт в СМИ, что не имеет отношения к блокировке сайта OBLGAZETA.RU. Редакцией «Областной газеты» собраны документы, подтверждающие прямые распоряжения ведомства. После обработки всех документов они будут опубликованы», - заявлял ранее главный редактор «Облгазеты» Дмитрий Полянин.

По его словам, снятие блока произошло благодаря мощнейшему общественному резонансу, действиям председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина и почти молниеносной реакции московских коллег. Он призвал найти виновных в блокировке должностных лиц и потребовал привлечь их к ответственности. «Безымянные должностные лица должны быть установлены, а их действия могут быть квалифицированы по ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование ЗАКОННОЙ профессиональной деятельности журналистов»)», - написал в Facebook Дмитрий Полянин.

Публикация, о внесении которой в реестр запрещённых пришло уведомление от Роскомнадзора - юмореска «Красной бурды» «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли» от 09.11.2017 года, - уже несколько раз становилась предметом судебных разбирательств. В действительности она иронизирует над взяточниками и коррупционерами, через нелепость, абсурдность и преувеличения высмеивая эти явления. Все процессы были выиграны редакцией «Областной газеты».

Ознакомиться с подробностями истории о блокировке сайта «ОГ» вы можете в материале нашей редакции «Впечатление, что кто-то заказал...». Кто?: разбираемся в детективной истории блокировки сайта «Облгазеты».