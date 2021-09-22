В Свердловской области частные инвесторы вложатся в строительство и реконструкцию школ

Государство будет поэтапно компенсировать понесённые инвесторами затраты. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Власти Свердловской области одобрили строительство одной и реконструкцию другой школы через механизм государственно-частного партнёрства. К концу 2023 года вместе с бизнесом новую школу возведут в Екатеринбурге, в Верхней Пышме реконструируют ещё одну.

Об этом в своём Instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что государственно-частное партнёрство — это «сравнительно новая история для школьного строительства». По его мнению, такой механизм имеет большие перспективы. «До этого у нас всё строилось на бюджетные деньги, которых, понятно, всегда не хватает. Приходилось растягивать проекты на годы. Вовлечение инвесторов же позволяет нам набрать темп. Да и сами они в этом заинтересованы. В Екатеринбурге появится 4-этажная школа №41 на улице Котельникова. Инициатор проекта — компания «Атомстройкомплекс». В Верхней Пышме реконструировать здание готова УГМК. В работе — ещё одна заявка на школу в Берёзовском, которая, надеюсь, будет вовремя подана и одобрена», - написал губернатор.

В этих двух школах смогут учиться 2060 человек. Школа в Екатеринбурге рассчитана на 925 мест. Объём инвестиций на этапе строительства оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, из федерального бюджета на строительство школы направят 32,55% средств федерального бюджета, 2,45% поступят из региональной казны, а остальное (65% от общей суммы) добавит частный инвестор.

В Верхней Пышме школа после реконструкции сможет принять 1135 человек. Объём инвестиций в рамках этого проекта составит 1 миллиард 170 миллионов рублей. Условия финансирования аналогичные. После успешной реализации пилотных проектов по строительству школ с использованием механизма концессии, данный опыт можно будет тиражировать.

Евгений Куйвашев напомнил, что в рамках государственно-частного партнёрства стороны договариваются о том, что инвестор вкладывает средства в строительство объекта сейчас, а государство будет поэтапно компенсировать понесённые затраты.

Отметим, что власти Свердловской области намерены использовать концессионные соглашения для восстановления объектов культурного наследия . Как писала «Областная газета», уже готов перечень из 12 памятников, для сохранения которых планируют привлечь частных инвесторов. Идея не новая: первое такое соглашение в нашем регионе было заключено ещё 10 лет назад. Однако с тех пор количество таких проектов увеличилось незначительно.