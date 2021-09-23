Майор полиции из Каменска-Уральского выиграла в лотерею автомобиль

Часть выигрыша счастливица планирует потратить на сюрпризы родственникам. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения победителя.

Жительница Свердловской области выиграла в лотерею автомобиль стоимостью 1 миллион рублей. О своей победе она узнала спустя неделю.

Обладательницей главного приза «Лотомании» за август стала Татьяна Манженко - майор полиции из Каменска-Уральского. Известно, что девушка периодически приобретает билеты гослотерей и уже несколько раз выигрывала от 25 до 90 тысяч рублей.

В этот раз ей достался автомобиль. Однако машина у Татьяны уже есть, поэтому она решила получить приз в денежном эквиваленте. Часть выигрыша счастливица планирует потратить на сюрпризы родственникам.

"Часто представляла себя на месте победителя с крупным выигрышем, но всё равно реакция оказалась непредсказуемой. Испытала шквал положительных эмоций, которые до сих пор не отпускают", - делится впечатлениями свердловчанка.

Читайте также:

Многодетный отец из Нижнего Тагила выиграл миллион в лотерею.