В Госдуму внесли проект об ответственности за пропаганду нападений на школы

В случае принятия поправок, злоумышленникам будет грозить до 6 лет лишения свободы. Фото: Александр Зайцев

В Госдуму РФ внесён законопроект, предусматривающий ответственность для организаторов сообществ в Интернете, пропагандирующих среди детей насилие, нападения на учебные заведения и причинение вреда собственному здоровью. Проект закона, подготовленный Госсоветом Татарстана опубликован в базе нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта считают необходимым дополнить Уголовный кодекс новой статьёй «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан и (или) нанесения вреда собственному здоровью». За данные действия они предлагают наказывать штрафом в размере до 700 тысяч рублей, либо обязательными или исправительными работами, либо ограничением свободы на срок до трёх лет.

В случае, если преступление было совершено группой и повлекло причинение вреда здоровью человека, депутаты считают необходимым предусмотреть наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Между тем, как передаёт РБК, законопроект не нашёл поддержки в Правительстве РФ. В отзыве говорится, что действия, указанные в документе, могут быть квалифицированы по ряду уже существующих статей УК, в том числе о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, о массовых беспорядках, о публичных призывах к экстремистской деятельности и другим.

В Верховном суде также дали свой отзыв на законопроект. Там признали, что вопрос «заслуживает обсуждения», но указали, что определение информации, оказывающей деструктивное воздействие, данное в проекте, не позволяет отличить её от других сведений, размещаемых в Интернете.

Отметим, что законопроект был опубликован через два дня после нападения на Пермский госуниверситет, которое устроил студент Тимур Бекмансуров. Он открыл стрельбу из дробовика ещё на подходе к университету. Потом он вошёл в один из учебных корпусов. В результате вооружённого нападения на вуз погибли шесть человек, травмы получили более 40 человек. Семерым потребовалась помощь московских врачей.

Спасаясь от стрелка, студенты выпрыгивали из окон второго этажа. Первыми на место ЧП прибыли сотрудники ДПС. Один из них обезвредил преступника. Злоумышленник получил несколько пулевых ранений и был задержан. Медики ампутировали ему часть ноги.

Как писала «Областная газета», Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о награждении первых оказавшихся в здании университета полицейских. Константин Калинин и Владимир Макаров удостоены ордена Мужества и медали «За отличие в охране общественного порядка» соответственно.