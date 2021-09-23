Охота на технарей

Выпускников Нижнетагильского технологического института ждут на местных предприятиях, но у многих из них совсем другие планы. Фото: Галина Соловьёва.

Нижний Тагил страдает от оттока молодёжи. Кадровый дефицит ощущают учреждения медицины и образования. Промышленные предприятия нуждаются в квалифицированных рабочих и креативных инженерах. Но выпускники школ штурмуют вузы в мегаполисах или оканчивают тагильские колледжи по востребованным в крупных городах профессиям и пакуют чемоданы… Что намерены предпринять городские власти, чтобы Нижний Тагил не стал городом пенсионеров?

Физиков меньше, чем лириков

Сознавая, насколько серьёзна проблема молодёжной миграции, нижнетагильская мэрия принимает долгосрочные программы. Например, в этом году в трёх школах открыты профильные медицинские классы. Подписано соглашение о сотрудничестве между Уральским государственным медицинским университетом, Демидовской больницей и администрацией города. Планируется также открытие педагогических классов.

Но самый крупный работодатель Нижнего Тагила – это промышленный бизнес. Рынок труда нуждается в технических кадрах, но молодёжь массово не рвётся, как прежде, к станкам и кульманам. По инициативе главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева была создана рабочая группа по созданию городской программы сохранения кадрового резерва. В неё вошли представители учебных заведений и предприятий города. На первой встрече обсудили, насколько не совпадают мечты кадровиков предприятий с возможностями вузов и колледжей.

– Введение системы единого государственного экзамена усилило молодёжную миграцию, – пояснил директор Нижнетагильского технологического института (филиал УрФУ) Владислав Потанин. – На 2023 год есть заказ на 87 выпускников-металлургов, но у нас на этой специальности 30 бюджетных мест.

Мотивацией для тех, кто уезжает из родного города, служат интерес к гуманитарным специальностям и IT-технологиям, стремление профессионально развиваться в престижных компаниях, высокий уровень оплаты труда. Не последнее значение имеют ресурсы вуза – современное оснащение и возможность для реализации способностей.

Что касается технических новинок, то они в вузе имеются. Компания «ЕВРАЗ» за последнюю пятилетку вложила в развитие политеха более 10 млн рублей. На эти средства оснащены физические лаборатории, центр робототехники, студенческое конструкторское бюро. А вот с условиями для реализации творческого и спортивного потенциала студентов вуз остаётся на скромных позициях.

– Чтобы тагильская высшая школа была конкурентоспособна, надо создавать центры активности для молодёжи. Городу нужен межвузовский кампус, – считает Владислав Потанин.

Ставка на «женатиков»

Самые «оседлые» тагильские студенты – это выпускники техникумов и колледжей. Пока получают среднее профессиональное образование, успевают присмотреть рабочее место и обзавестись семьёй. Вуз рассматривают, как повышение квалификации по уже выбранной специальности. Поэтому для города важно настроить линию «школа – колледж – вуз».

– Учреждения среднего профессионального образования начали работать со школьниками. Открыты современные лаборатории и мастерские, где учащиеся могут попробовать свои силы в различных профессиях. Эта система работает: в этом году колледжи и техникумы приняли 3,5 тысячи абитуриентов. Конкурс на некоторые специальности составлял до пяти человек на место», – рассказала директор Нижнетагильского профессионального колледжа имени Никиты Акинфиевича Демидова Светлана Морозова.

Участники рабочей группы единогласно решили, что чем раньше начинать профориентацию, тем она результативнее.

– Как мы готовим спортсменов высших достижений? С детства. Так и с технарями нужно. Водить ребят на интересные заводские экскурсии, организовывать профильные смены в оздоровительных лагерях, поощрять техническое творчество, – предложил президент нижнетагильской Торгово-промышленной палаты Борис Соколов.

С таким настроем рабочая группа взялась за формирование городской кадровой программы. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев признался, что дефицит кадров стал серьёзной проблемой для всех отраслей города, поэтому нужны кардинальные меры для уменьшения молодёжной миграции.

В тему В этом месяце наибольшее число вакансий в центр занятости Нижнего Тагила поступило от МУ МВД «Нижнетагильское». Правоохранительные органы ищут оперуполномоченных, полицейских и водителей. Всего заявлено 90 вакансий.

Выпускников Нижнетагильского технологического института ждут на местных предприятиях, но у многих из них совсем другие планы Фото: Илья Колесов

Уралвагонзаводу остро требуются кадры при открытии новых цехов Фото: Галина Соколова