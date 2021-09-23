Свердловским пенсионерам и семьям в 2021 году направили единовременные выплаты на 20 млрд рублей

Свердловским пенсионерам в этом году направлены единовременные выплаты в размере более 13 миллиардов рублей. Фото: Алексей Кунилов

В этом году уязвимые категории граждан получили хорошую социальную поддержку от государства. Только сумма единовременных выплат в Свердловской области на сегодня составляет более 20 миллиардов рублей.

Как рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Свердловской области Ольга Шубина, единовременную соцвыплату в 10 тысяч рублей получили все работающие и неработающие пенсионеры – таких в области более 1,3 миллиона человек. Ещё по 50 тысяч рублей переведут 130 свердловчанам пожилого возраста, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда». Эти пособия будут начислены гражданам автоматически, в беззаявительной форме.

А вот семьи с детьми должны подавать заявления на получение единовременной доплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 6 до 18 лет. Причём почти все родители сделали это через портал госуслуг. Подать заявку всё ещё можно до 1 ноября онлайн либо через клиентскую службу регионального ПФР, деньги должны будут поступить до 31 декабря этого года. Всего такую выплату уже получили 652 тысячи детей в Свердловской области – это почти 99 процентов от предполагаемого числа.

Кроме единовременных выплат отдельным категориям граждан назначены новые ежемесячные пособия.

– С 1 июля Пенсионный фонд принимает заявления на пособия (6 000 рублей) беременным женщинам, вставшим на медицинский учёт в ранние сроки беременности, – отмечает Ольга Шубина. – И неполным семьям с детьми 8–16 лет с доходом, который не превышает прожиточный минимум в субъекте – 11206 рублей на каждого члена семьи. Пособия на ребёнка уже оформили 25 тысяч заявителей, объём перечислений составил более 350 миллионов рублей.

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