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Общество
23 сентября 2021, 19:36

Михаил Мишустин в два раза увеличил число правительственных премий для СМИ

Девушка с газетой

Правительственную премию в области СМИ учредили в 2005 году. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ об увеличении числа правительственных премий в области средств массовой информации. Теперь ежегодно такие награды смогут получить 20 представителей СМИ.

Ранее ежегодно вручалось 10 правительственных премий в области СМИ.

"Теперь таких наград будет вдвое больше. Размер каждой награды остался прежним - 1 миллион рублей", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Правительственную премию в области СМИ учредили в 2005 году. Такая награда присуждается как творческим коллективам, так и отдельным работникам российских и зарубежных изданий на русском языке за выдающиеся профессиональные достижения. Основанием для принятия решений о награждении кандидатов служат предложения Совета по присуждению премий в области средств массовой информации.

Областная газета Свердловской области

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