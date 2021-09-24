"Областная газета" получила Знак отличия I степени "Золотой фонд прессы - 2021"

"Областная газета" получает знак отличия I степени "Золотой фонд прессы" четвёртый год подряд. Фото: Павел Ворожцов

"Областная газета" снова стала победителем конкурса "Золотой фонд прессы". Издание удостоено наивысшей награды - Знака отличия I степени.

Церемония награждения победителей прошла в Москве в рамках ежегодного делового форума "Качественная пресса и перспективы её развития".

Отметим, что "Областная газета" получает Знак отличия I степени "Золотой фонд прессы" четвёртый год подряд. За 10 лет существования конкурса издание уже в 8-й раз признаётся одним из лучших печатных изданий в стране. Напомним, что в прошлом году награды на конкурсе получил главный редактор издания Дмитрий Полянин, а также заместитель главреда Владимир Васильев и дизайнер Геннадий Богатырёв за визуальное оформление печатной версии "ОГ".

Знака отличия в этом году удостоились ещё семь свердловских печатных изданий. "Рабочая правда" (Полевской), "Время" (Нижняя Тура), "Опора бизнеса" (Екатеринбург) и журнал HAPPY (Екатеринбург) получили Знак отличия I степени, "Алапаевская газета", "Коммунар" (с. Туринская Слобода) и "Пенсонер" (Екатеринбург) - II степени.

Экспертный совет при МГУ каждый год анализирует присланные на конкурс экземпляры печатных изданий по девяти критериям, по каждому из которых выносится оценка по 10-балльной шкале. Среди критериев, в том числе актуальность, эксклюзивность, конвергентность, попадание в аудиторию, жанровая палитра. Присуждаются знаки отличия I, II, III степеней. СМИ, набравшие минимальное количество баллов, не были удостоены награды. Издания, ставшие обладателями Знака отличия, имеют право в течение 2021 года ставить знак на своём издании.

Добавим, что знак отличия "Золотой фонд прессы" учреждён для поощрения качественных общественно значимых печатных изданий в России. Организаторами конкурса выступают редакция журнала "Журналист", дирекция и оргкомитет "Золотого фонда прессы" при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.