СКР проверяет сообщения из соцсетей о готовящихся нападениях на школы

По словам главы СКР, у нападавших на учебные заведения быстро появляются единомышленники, которые поддерживают антигероев. Фото: пресс-служба Кремля

Глава СКР Александр Бастрыкин заявил о предотвращении нападения на школу в Красноярском крае. Он также рассказал о проверке информации из соцсетей о новых атаках на учебные заведения.

Председатель Следственного комитета России в интервью ТАСС сообщил: "В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное".

Александр Бастрыкин также заявил изданию, что резонанс, возникший после случая в пермском вузе, вызвал у подростков желание "повторить подобные действия". В связи с этим следственные органы инициировали проверку сведений из соцсетей о готовящихся в Ростове-на-Дону и Вологодской области аналогичных преступлениях.

По словам главы СКР, у нападавших на учебные заведения быстро появляются единомышленники, которые поддерживают антигероев. В том числе пишут положительные комментарии в соцсетях. "Такие ложные оценки молодёжью происходящего тоже опасны, и с этим надо работать", - добавил он.

Ранее "Областная газета" писала, что в Госдуму внесли проект об ответственности за пропаганду нападений на школы. Законопроект появился спустя два дня после инцидента в пермском вузе. Студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из дробовика ещё на подходе к университету. Потом он вошёл в один из учебных корпусов. В результате вооружённого нападения на вуз погибли шесть человек, травмы получили более 40 человек. Семерым потребовалась помощь московских врачей.

Спасаясь от стрелка, студенты выпрыгивали из окон второго этажа. Первыми на место ЧП прибыли сотрудники ДПС. Один из них обезвредил преступника. Злоумышленник получил несколько пулевых ранений и был задержан. Медики ампутировали ему часть ноги.

Добавим, 22 сентября в СМИ появилась информация о проникновении вооружённого мужчины в школу №1 в Туринске (Свердловская область). Однако в ГУ МВД по Свердловской области заявили "ОГ", что в школу не проникал злоумышленник. Там проходила плановая тренировка.