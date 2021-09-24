На Урале в магазинах «Верный» приостановили продажу алкоголя

Продажа алкоголя возобновится, когда юрлицо устранит нарушения. Фото: Алексей Кунилов.

В магазинах сети «Верный» приостановлена продажа алкогольной продукции. Речь идёт о 156 торговых точках, расположенных в Свердловской области.

Как сообщили «Областной газете» в департаменте информполитики региона, в деятельности юридического лица продуктовой сети (ООО «Союз Святого Иоанна Воина») были выявлены нарушения требований закона «О госрегулировании алкогольной продукции». В отделах с алкоголем уже появились объявления о приостановке продажи.

Напомним, в мае с лицензией на розничную продажу алкоголя проблемы были у магазинов, входящих в X5 Retail Group. Ограничения на реализацию соответствующей продукции вводились в «Пятёрочках» и «Перекрёстках». Подробнее об этом читайте тут.