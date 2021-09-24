Глава Нижнего Тагила снял особый противопожарный режим в городе

Ранее нельзя было разжигать костры. Фото: Галина Соловьёва

В Нижнем Тагиле отменили противопожарный режим. Теперь тагильчанам можно ходить в лес и жарить шашлыки.

Подписанное главой города Владиславом Пинаевым постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Тагила.

Режим действовал с 12 мая. Жителям города запрещено было использовать огонь на открытой местности, сжигать мусор и траву, разводить костры и готовить пищу на огне.

Напомним, особый противопожарный режим действовал на территории всей Свердловской области, в том числе и в Екатеринбурге. В столице Урала его отменили ещё в июле. В регионе режим продолжает действовать до сих пор.

Этим летом Средний Урал охватили масштабные лесные пожары. Из-за огня перекрывали федеральную трассу Р242, эвакуировали дачников из СНТ и пациентов ковид-госпиталя в Первоуральске. Дым накрывал многие города Свердловской области. Предварительная сумма ущерба составляет более 52 млн рублей. Полностью ликвидировать огонь смогли только к 13 сентября.