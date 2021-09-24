ЦИК РФ сравнил результаты голосования традиционным способом и через ДЭГ в Москве

На заседании ЦИК РФ подчеркнули, что нарушений при голосовании через ДЭГ выявлено не было. Фото: скриншот из трансляции ЦИК РФ.

Центральная избирательная комиссия России начала подводить итоги выборов в Госдуму и региональные парламенты, прошедшие с 17 по 19 сентября. ЦИК, в частности, сравнил результаты традиционного голосования и дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве.

Согласно данным Центризбиркома, почти половина всех избирателей столицы голосовали через систему ДЭГ - всего проголосовало 3 905 133 москвичей, из которых 1 943 590 - дистанционно. В Москве было подано 2 014 765 заявок на участие в ДЭГ, из которых реально проголосовало 96,43%.

По результатам дистанционного голосования, "Единая Россия" набрала 44,77% голосов на выборах в Госдуму по федеральному округу, а на УИКах на 8% меньше - 36,97%. В случае с КПРФ ситуация обратная - на голосовании в УИКах партия набрала 22,67% голосов, а в ДЭГ - 15,53%.

Партии ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", партия "Новые люди" и другие политические силы набрали на УИКах и через ДЭГ примерно одинаковый процент голосов - во всех случаях разница составляет менее 1%.

На заседании ЦИК РФ подчеркнули, что нарушений при голосовании через ДЭГ выявлено не было.

Напомним, 22 сентября Свердловский избирком представил результаты выборов депутатов Законодательного собрания по единому округу и опубликовал список избранных депутатов от партий.

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