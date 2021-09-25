Доброе утро!

В воскресенье в России – День машиностроителя. Отмечать его будет и инженер-конструктор Абдулла Алиев, проработавший на Уралхиммаше 46 лет. За пределами родного предприятия он известен как создатель кухонного комбайна «Белка», который, пожалуй, можно назвать одним из брендов советского Урала. А на Уралхиммаше его опыт настолько ценен, что вышел на пенсию он лишь в 72 года.

В самом сердце Екатеринбурге – в Историческом сквере нашли артефакты почти 300-летней давности. На глубине 2,4 метра обнаружилось больше сотни находок – керамическая посуда, различные изделия из металла, кости животных. Пока решается вопрос о полноценных раскопках, мы попытались выяснить, как получилось, что история оказалась буквально под ногами?

Пока на Урале в права вступает осень, на станции Новолазаревская в 80 километрах от атлантического побережья Антарктиды – весенняя погода! Сейчас на станции находятся 32 участника 66-й Российской антарктической экспедиции. Среди них есть один уралец – специалист по радиообеспечению Александр Прокопьев, старший брат космонавта из Екатеринбурга Сергея Прокопьева. Он взял с собой в Антарктиду несколько уральских артефактов. В том числе – флаг «Областной газеты». А в эксклюзивном интервью «ОГ» рассказал, чем занимается в рабочее и нерабочее время, есть ли в Антарктиде сотовая связь, и зачем на станции нужен штатный психолог.