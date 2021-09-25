Темы дня

Общество
25 сентября 2021, 05:55

История под ногами, «ОГ» в Антарктиде, лето белых баклажанов, гордость инженера Алиева – лучшее в номере за 25 сентября

  Ольга Белоусова

Доброе утро!

В воскресенье в России – День машиностроителя. Отмечать его будет и инженер-конструктор Абдулла Алиев, проработавший на Уралхиммаше 46 лет. За пределами родного предприятия он известен как создатель кухонного комбайна «Белка», который, пожалуй, можно назвать одним из брендов советского Урала. А на Уралхиммаше его опыт настолько ценен, что вышел на пенсию он лишь в 72 года.

В самом сердце Екатеринбурге – в Историческом сквере нашли артефакты почти 300-летней давности. На глубине 2,4 метра обнаружилось больше сотни находок – керамическая посуда, различные изделия из металла, кости животных. Пока решается вопрос о полноценных раскопках, мы попытались выяснить, как получилось, что история оказалась буквально под ногами?

Пока на Урале в права вступает осень, на станции Новолазаревская в 80 километрах от атлантического побережья Антарктиды – весенняя погода! Сейчас на станции находятся 32 участника 66-й Российской антарктической экспедиции. Среди них есть один уралец – специалист по радиообеспечению Александр Прокопьев, старший брат космонавта из Екатеринбурга Сергея Прокопьева. Он взял с собой в Антарктиду несколько уральских артефактов. В том числе – флаг «Областной газеты». А в эксклюзивном интервью «ОГ» рассказал, чем занимается в рабочее и нерабочее время, есть ли в Антарктиде сотовая связь, и зачем на станции нужен штатный психолог.

Сюжет

«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.09.2021, 19:55 / Общество
Александр Бастрыкин предлагает ограничить демонстрацию жестокости на федеральных телеканалах
24.09.2021, 19:31 / Общество
Екатеринбуржца приговорили к 12 годам колонии за валютные махинации почти на 107 миллионов
24.09.2021, 18:54 / Общество
25 сентября в Екатеринбурге ограничат движение по двум улицам
24.09.2021, 18:17 / Общество
Евгений Куйвашев поручил усилить безопасность свердловских школ после трагедии в Перми
24.09.2021, 17:43 / Общество
Глава ЦИК РФ заявила, что в будущем выборы будут проходить на единой платформе электронного голосования