В Свердловской области подтвердили 518 случаев заражения коронавирусом

На территории региона продолжает действовать масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за минувшие 24 часа выявили 518 заболевших COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом с начал распространения инфекции достигло 125 732. человек. Об этом сообщает региональный оперштаб. За минувший день в связи с выздоровлением из больниц выписались 475 человек, переболевших коронавирусом.

Общее число выздоровевших в области достигло 125 732, сообщает региональный оперштаб. За минувшие сутки зарегистрировали 40 случаев смерти из-за коронавируса и вызванных им осложнений. В итоге на территории Среднего Урала от COVID-19 и вызванных им осложнений умерли 6 089 человек. Днём ранее в регионе выявили 510 заболевших коронавирусом. Суточный максимум с начала пандемии – 531 случай – был зафиксирован 26 августа.

Диагноз медики лабораторно подтвердили у жителей Екатеринбурга (+251), Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска, Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Сосьвы, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского и Талицкого городских округов.

Состояние 683 госпитализированных медики оценивают как тяжёлое. 327 человек из их числа подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.