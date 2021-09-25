Лидеры двух партий на встрече с Президентом РФ предложили отменить пенсионную реформу

С Президентом дистанционно встречаются все лидеры партий, получивших большинство голосов на выборах. Фото: пресс-служба Кремля

Лидеры партий КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов предложили вернуть в России прежний пенсионный возраст. Это обсуждалось на сегодняшней встрече Президента РФ Владимира Путина с руководителями политических партий, набравших большинство голосов на выборах депутатов Госдумы.

Свои предложения отменить пенсионную реформу и вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин - 60 лет лидеры партий озвучили в ходе своих выступлений. Встреча по итогам выборов проходит в режиме видеоконференции, так как глава государства находится на самоизоляции из-за выявленных в его окружении случаев коронавируса.

Судя по снимкам, опубликованным на сайте Кремля, с Президентом дистанционно встречаются все лидеры партий, получивших большинство голосов на выборах. "Единую Россию" представляет, в том числе Дмитрий Медведев. Напомним, что в ночь на 20 сентября, когда начали подводить первые предварительные итоги голосования, он не смог присутствовать на ВКС "ЕР" из-за температуры и кашля.

Выборы-2021 проходили в России три дня - с 17 по 19 сентября. 24 сентября ЦИК РФ представил окончательное распределение мандатов в Госдуме. 324 места - это 72% от общего числа мандатов - у "Единой России", 57 мест - у КПРФ, 27 - у "Справедливой России - За правду", 21 место - у ЛДПР, 13 - у "Новых людей". По одному мандату получили также партии "Гражданская платформа", "Родина" и "Партия роста". Ещё пять мандатов получили самовыдвиженцы.

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