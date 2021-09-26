Свердловская область отмечает День машиностроителя

Уралмашзавод в- один из крупнейших машиностроительных заводов страны. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области 26 сентября отмечают День машиностроителя. Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с праздником.

Поздравление главы региона опубликовано во вчерашнем номере "Областной газеты".

В своём обращении Евгений Куйвашев отметил, что в Свердловской области машиностроение занимает второе место по объёму производства и является одной из базовых и высоко диверсифицированных отраслей промышленности. В 2020 году объём отгруженной продукции предприятий отрасли превысил 419 миллиардов рублей,а на Кушвинском заводе прокатных валков выпустили в эксплуатацию первое в России серийное производство крупных прокатных валков свыше 30 тонн, которые раньше закупались заграницей.

"Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственность и весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение конкурентоспособности экономики. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в ответственной работе на благо Свердловской области и России", - сказал Евгений Куйвашев.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина присоединилась к поздравлениям.

"В основе достижений лежит высокий профессионализм, богатый опыт и творческий потенциал работников уральских предприятий, учёных, инженеров, технологов. Во все времена трудиться в сфере машиностроения было престижно и почётно. Наши заводы по праву гордятся своими богатыми традициями и знаменитыми династиями", - отметила Людмила Бабушкина.

Она пожелала работника и ветеранам отрасли крепкого здоровья и счастья.

Напомним,в преддверии праздника "Областная газета" побеседовала с инженером-конструктором Абдуллой Алиевым, который проработал на Уралхиммаше 46 лет. Он является создателем кухонного комбайна "Белка".