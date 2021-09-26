Кремль опубликовал фото Владимира Путина с осеннего отпуска в Сибири

Владимир Путин отдыхал в Сибири. Фото: пресс-служба Кремля

Кремль опубликовал фотографии Владимира Путина с отдыха в Сибири. В отпуске он провёл несколько дней, наслаждаясь природой российского региона.

Президент России Владимир Путин провёл несколько дней в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Глава государства заночевал в палатке, а также успел половить рыбу. Отпуск Владимира Путина прошёл в начале сентября.

Во время отдыха российский лидер также понаблюдал за животными. Он впечатлился размером маралов, которые обитают в этих леса. Владимир Путин и Сергей Шойгу разговаривали вполголоса, чтобы не спугнуть лесных обитателей.

Фото: пресс-служба Кремля

Фото: пресс-служба Кремля

Фото: пресс-служба Кремля

Фото: пресс-служба Кремля