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26 сентября 2021, 12:00

Кремль опубликовал фото Владимира Путина с осеннего отпуска в Сибири

Владимир Путин

Владимир Путин отдыхал в Сибири. Фото: пресс-служба Кремля

Кремль опубликовал фотографии Владимира Путина с отдыха в Сибири. В отпуске он провёл несколько дней, наслаждаясь природой российского региона.

Президент России Владимир Путин провёл несколько дней в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Глава государства заночевал в палатке, а также успел половить рыбу. Отпуск Владимира Путина прошёл в начале сентября.

Во время отдыха российский лидер также понаблюдал за животными. Он впечатлился размером маралов, которые обитают в этих леса. Владимир Путин и Сергей Шойгу разговаривали вполголоса, чтобы не спугнуть лесных обитателей.

Фото: пресс-служба Кремля
Фото: пресс-служба Кремля
Фото: пресс-служба Кремля
Фото: пресс-служба Кремля
Фото: пресс-служба Кремля

Областная газета Свердловской области

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