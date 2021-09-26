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Общество
26 сентября 2021, 15:38

В Нижнем Тагиле при ремонте школы нашли рельсы демидовской узкоколейки

Перекладина в здании

Артефакты датируются 1896 годом. Фото: Илья Колесов, пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле идёт глобальный ремонт школы № 23 имени Ю.И. Батухтина. В здании 1939 года постройки нашли рельсы демидовкой узкоколейки 1896 года.

Артефакт XIX века нашли в перекрытиях здания. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

"В результате вскрытия стеновых конструкций в перемычках перекрытий были обнаружены рельсы узкоколейки демидовского завода, датированные 1896 годом. В планах строителей не только сохранить раритетные находки, но и дать возможность школьникам учебного заведения видеть их в интерьере нового здания", - говорится в сообщении.

Сейчас совместно с дизайнерами разрабатываются варианты демонстрации таких перекрытий. Все остальные рельсы планируют оставить в каркасе здания, так как они являются удерживающими перемычками во всех проёмах.

Напомним, демидовскую узкоколейку в Нижнем Тагиле панируют восстановить. Инициатором выступил Эдуард Россель. Сейчас узкоколейные рельсы накапливают, демонтируют с других неиспользуемых путей. Сохранились тепловозы и вагоны, которые ездили по "демидовской узкоколейки".

На этой неделе в Историческом сквере, в центре Екатеринбурга, рядом с Музеем архитектуры и дизайна УрГАХУ,  на глубине 2,4 метра от брусчатки было обнаружено множество находок: керамическая посуда, различные изделия из металла, кости животных. Вполне возможно, что они относятся к периоду начала строительства Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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