Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области со Всемирным днём туризма

Туристы приезжали несмотря на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с праздником.

В своём поздравлении глава региона отметил, что Свердловская область привлекает туристов за счёт живописной природы, выгодного географического положения, богатой истории и высокой деловой активности.

По словам губернатора, область сохраняет ведущие позиции в стране по развитию конгрессно-выставочной деятельности и делового туризма. Тысячи туристов из России и из-за рубежа приезжают на выставку "ИННОПРОМ", международный строительный форум 100+, спортивные турниры и культурные акции.

"Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в туристическую деятельность, многие мероприятия прошли в виртуальном режиме. Тем не менее в минувшем году около 700 тысяч туристов посетили Свердловскую область", - отметил Евгений Куйвашев.

Он поблагодарил работников туристической индустрии за добросовестный труд, творческий поиск и весомый вклад в развитие экономики. Глава региона пожелал им здоровья, счастья, успехов в работе, а уральцам и гостям региона - увлекательных путешествий, ярких впечатлений и новых открытий.

Напомним, Свердловская область принимает участие в программах туристического кешбэка. Программа не пользовалась большим спросом у россиян, поэтому действие акции несколько раз продлевали - последний этап продаж должен был завершиться 31 июня, но сначала срок увеличили до 31 августа, а затем до середины сентября.

Причиной продления стало то, что из 6,7 миллиарда рублей, выделенных Правительством РФ на реализацию программы, оставалось ещё 400 миллионов рублей. 10 сентября Ростуризм досрочно закрыл программу туристического кешбэка.

Тем не менее Свердловская область, к сожалению, провалилась по числу бронирований по итогам первого этапа туристического кешбэка в сравнении с Челябинской и Тюменской областями. Регион не может похвастаться ни разнообразием, ни количеством мест размещения гостей.

По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, несмотря на все показываемые старания, в последние шесть-восемь лет в нашем регионе совершенно не развивалась ни инфраструктура туристических объектов, ни гостиничный и придорожный сервис.