Открытие колеса обозрения в ЦПКиО Екатеринбурга вновь отложили

Колесо всесезонное и будет доступно для посетителей даже в холодное время года. Фото: Нина Георгиева.

В ЦПКиО Екатеринбурга продолжается монтаж нового колеса обозрения. Вопрос о начале работы аттракциона остаётся открытым.

Колесо планировалось запустить ещё летом, но из-за пандемии коронавируса и возросших цен на металл сроки изменились. Горожанам заявили, что прокатиться они смогут в конце сентября.

Близится октябрь. На месте прежнего колеса собрано основание, лучи и обод нового аттракциона. А вот кабинок нет.

В пресс-службе ЦПКиО «Областной газете» заявили, что благоустройство территории, где появятся детская площадка и сам аттракцион готовы примерно на 70%.

«Установка задерживает из-за промедления на стороне производителя аттракциона», - сказали изданию. Новых сроков назвать нам не смогли, уточнив, что колесо всесезонное и будет доступно для посетителей даже в холодное время года.