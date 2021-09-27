Темы дня

Общество
27 сентября 2021, 14:43

Открытие колеса обозрения в ЦПКиО Екатеринбурга вновь отложили

установка колеса обозрения

Колесо всесезонное и будет доступно для посетителей даже в холодное время года. Фото: Нина Георгиева.

В ЦПКиО Екатеринбурга продолжается монтаж нового колеса обозрения. Вопрос о начале работы аттракциона остаётся открытым.

Колесо планировалось запустить ещё летом, но из-за пандемии коронавируса и возросших цен на металл сроки изменились. Горожанам заявили, что прокатиться они смогут в конце сентября.

Близится октябрь. На месте прежнего колеса собрано основание, лучи и обод нового аттракциона. А вот кабинок нет.

В пресс-службе ЦПКиО «Областной газете» заявили, что благоустройство территории, где появятся детская площадка и сам аттракцион готовы примерно на 70%.

«Установка задерживает из-за промедления на стороне производителя аттракциона», - сказали изданию. Новых сроков назвать нам не смогли, уточнив, что колесо всесезонное и будет доступно для посетителей даже в холодное время года.

Кстати, высота нового колеса обозрения составит 35 метров, что на 10 метров больше предыдущего.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.09.2021, 15:48 / Политика
Пятёрка списка "Единой России" возглавит специально созданные партийные комиссии
27.09.2021, 15:03 / Общество
Транспортный коллапс отменяется: энергетики завтра не отключат трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге
27.09.2021, 14:43 / Общество
Открытие колеса обозрения в ЦПКиО Екатеринбурга вновь отложили
27.09.2021, 13:37 / Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 22 236 жителей
27.09.2021, 13:35 / Экономика
Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года