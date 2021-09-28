Чёрное золото Свердловской области и жизнь красавиц после триумфа: обзор номера "ОГ" за 28 сентября

Доброе утро!

♦ На сентябрьской прямой линии с уральцами губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регионе есть нефть. И в ближайшее время может начаться её добыча. Журналисты тут же кинулись выяснять, а где у нас на территории может быть чёрное золото, и даже составили свои списки месторождений. "Облгазета" пошла другим путём: мы выехали на северо-восток области и своими глазами увидели, как идёт сборка нефтепровода и как устроен лагерь геофизиков, исследующих перспективную нефтяную зону. Подробности с поездки читайте тут.

♦ Конкурс "Мисс Екатеринбург" проводится с 1998 года. За это время на корону главной красавицы претендовало более 700 девушек, но, конечно же, практически вся слава доставалась победительницам. Среди 23 обладательниц звания "Мисс Екатеринбург" "Облгазета" определила тех, кому удалось добиться успеха в карьере и удачно использовать громкий титул: они стали актрисами, телеведущими, открыли свой бизнес. Однако большинство девушек предпочли более спокойную жизнь. Рассказываем, как сложилась судьба коронованных красавиц.

♦ В Сочи завершился фестиваль "Кинотавр". Жюри, под председательством актрисы Чулпан Хаматовой, главный приз присудило картине Николая Хомерики "Море волнуется раз", где в одной из главных ролей - дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга. Актёр Павел Деревянко, сыгравший в фильме свердловского режиссёра Евгения Григорьева "Подельники" получил награду за лучшую мужскую роль. С полным списком призов можно ознакомиться здесь.