Юбилей Алексея Федорченко и новый созыв Заксобрания Свердловской области: обзор номера "ОГ" за 29 сентября

Доброе утро!

♦ Избранные депутаты Законодательного собрания области получили свои мандаты и возможность познакомиться друг с другом. Необходимость в последнем действительно была: состав областного парламента обновился практически наполовину (на 46 процентов, если точно). Причём некоторые новички вообще пробуют себя на политическом поприще впервые. О новом созыве читайте тут.

♦ Сегодня екатеринбургский режиссёр, сценарист и продюсер Алексей Федорченко отмечает своё 55-летие. "Облгазета" поговорила с юбиляром о театре, кино, сериалах и будущих проектах, которые ждать в ближайшее время.

♦ В каждом городе есть пара-тройка заведений общепита, которые местные жители не задумываясь называют в ответ на вопрос приезжего человека "А где у вас тут можно перекусить?". Журналисты "ОГ" выяснили, с чем связана популярность таких заведений и за какими уральскими рецептами едут со всей страны.